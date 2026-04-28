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▲台灣國際造船公司承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇舉行命名及下水儀式。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣國際造船公司承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇舉行命名及下水儀式，由基隆關關務長張世棟(左)擔任命名人，高雄關關務長劉芳祝(中)擔任擲瓶人，祈求圓滿順遂、人員平安。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司副總經理顏聰輝致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司副總經理顏聰輝(左)致送擲瓶紀念斧，由高雄關關務長劉芳祝(中)代表接受。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇，於今(28)日，在台船公司高雄廠，舉行命名及下水儀式，經高雄關關務長劉芳祝擲瓶，基隆關關務長張世棟命名為海安艇及海誠艇，預計於明(116)年8月如期完成交付給關務署，以肩負起海上查緝任務。台灣國際造船公司承造財政部關務署2艘100噸級巡緝艇命名及下水儀式，是由台灣國際造船公司副總經理顏聰輝與關務署高雄關關務長劉芳祝、基隆關關務長張世棟共同主持，高雄關副關務長高丁財、羅文禎等人與會。財政部關務署2艘100噸級巡緝艇命名及下水儀式，是由基隆關關務長張世棟擔任命名人，高雄關關務長劉芳祝擔任擲瓶人，祈求圓滿順遂、人員平安。台灣國際造船公司副總經理顏聰輝表示，命名下水的海安艇與海誠艇，為財政部關務署推動海關巡緝艇汰舊換新計畫第2期計畫，委由台船公司新造2艘100噸級巡緝艇，由台船公司針對原初步合約設計進行精進設計與建造業務，於113年6月11日簽約後開始建造，全案履約期限為116年8月28日，預計可如期完成2艘艇交付關務署，並肩負起海上查緝任務。顏聰輝說，此型艇全長32公尺，船上搭配2部2580KW柴油主機、減速齒輪及2套五葉固定螺距螺槳，船艉採加寬船型設計，下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船體結構強度，蒲氏風力3級(含)以下時，船速可達30節，亦即約每小時55公里之速度，可提升海關同仁海上執法機動性，其良好的船艇性能，更為海上查緝一大助力。台灣國際造船公司副總經理顏聰輝並致送擲瓶紀念斧，給為2艘100噸級巡緝艇擲瓶的高雄關關務長劉芳祝，以資紀念。高雄關關務長劉芳祝指出，編號CP-10007的海安艇，於完工後將配置於掌理台灣東部海域巡緝的基隆關花蓮分關，編號CP-10008的海誠艇，於完工後將配置於扼守台灣南部國境大門的高雄關，肩負起守護海疆安全，查緝海上走私等不法活動，對海上違法行為發揮阻嚇、達到查緝功能，一同守護國土不負國人期待。