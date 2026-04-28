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▲現在《浪姐7》熱播，A-Lin（如圖）回憶參加《浪姐4》時，和參賽者一起住宿、練習，一切很不容易，是難忘的回憶。（圖／記者吳翊緁攝影）

A-Lin 今（28）日出席代言品牌記者會記者會，身穿短洋裝大秀回春肉體與激瘦美腿。自跨年演唱會後，A-Lin 幽默性格解放，成為流量保證。媒體問到她過去參加《浪姐4》（2023）的經驗。她回憶，當年參加《浪姐4》時，曾因為一台誠實大聲報數「128磅」的體重機，讓她在半夜丟臉丟到家。談到過去參加《浪姐4》生活，A-Lin表示，那段日子天天早出晚歸、極度疲勞，但是成為難忘的回憶。她回憶某天半夜回到宿舍，看到一台體重機，想說黑燈瞎火沒人看，就站上去想檢視身材，沒想到機器竟設定了語音播報功能。「我一站上去，機器突然用很尖銳的聲音大喊：『128磅！』（約58公斤）」A-Lin笑說，當時在死寂的深夜宿舍裡，這聲音簡直驚天動地，瞬間把還在熟睡的姐姐們驚醒。甚至有姐姐睡眼惺忪地開門問：「剛剛是有在叫我們起床嗎？」讓A-Lin尷尬到想立刻消失。事後她與Ella（陳嘉樺）聊起此事，體重透明化的糗事也成了她們之間的經典笑哏。近日正在挑戰《浪7姐》舞台的「范范」范瑋琪，A-Lin表示，好友確實曾私下找她詢問比賽生存戰。A-Lin表示：「范范姐就有問我：『會不會很辛苦？』我就有說：『真的蠻辛苦的！』」 但她也鼓勵范范，去那邊就放輕鬆去玩，當作是給自己的一個新目標。雖然現在狀態極佳，但A-Lin透露自己因為常坐飛機和以前運動受傷，腰部有舊疾，嚴重時會影響行動，目前正積極加強肌肉群保護。一向很活潑的她，每天睡眠不到4小時，全靠空檔「補眠20分鐘」恢復精神。她表示，以前體檢有脂肪肝紅字，現在身心都已經調整到最健康的狀態，準備迎接之後更多的挑戰。