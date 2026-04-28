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勞動節為何公務員也能放假？會計師超哀傷：地獄月開啟

「115年5月1日國稅局不上班。」

▲國稅局勞動節當天不上班，因為國定假日新增勞動節之後，公務員也能在這天休假。（圖／NOWNEWS資料照）

勞動節變國定假日公務員也能放假了！11大職業仍要上班

但今年政府修改法規把勞動節升格成「國定假日」，所以今年公務員都能名正言順放假休息囉！

像是警察、消防員、海巡、軍方、醫療業、交通運輸、會計人員、媒體業、通路服務業、垃圾清潔員工、餐飲業等，則需要依照勤務需求上班

▲如果你的工作是全年輪班的單位，像是警察、消防人員、醫療業、服務業、餐飲業、媒體業等，這些工作在5月1日都不一定能放假。（圖／新北市政府警察局提供）

5月1日開始報稅「國稅局休假怎麼辦」？手機報稅簡單又超快

「手機報稅」只要準備自己的電話號碼認證、身分證字號等，就能直接看到自己的所得和扣除額資料

▲所得稅結算申報5月1日開跑，手機報稅超快速又方便，24小時不打烊服務民眾，準備電話號碼認證加上身分證字號就能完成報稅申報。（圖／攝影記者葉政勳攝）

5月1日勞動節連假即將到來，今年跟往年不同，因為立法院修法通過之後，勞動節已經正式被列為「國定假日」，所以今年首度出現公務員、老師、學生都能一起在勞動節放假的情況出現。然而由於報稅季即將到來，國稅局日前也發出公告表示，5月1日沒有上班，引起社群廣大討論，不少人也提問：「這樣怎麼報稅呢？」有會計師在社群平台「Threads」貼文指出「雖然早就知道勞動節已經是全民同樂，但身為會計從業人員的我只想說，為什麼他也可以！」只見貼出的照片，高雄國稅局的門口直接擺放一個超大立牌寫著：貼文曝光後，不少網友紛紛回應「公務員也終於可以放勞動節啦！」、「身為公務員真的很感謝國定假日新增勞動節，我們也是社畜好嗎！憑什麼不能放假」、「幫你拍拍，私人會計所就是補假給你，5月1日還是得上班的」、然而過去在今年新制以前，過去五一勞動節是依據《勞動基準法》規定勞工節日，只有適用勞基法的「勞工」才能在這天放假，而公務員則是適用《公務人員週休二日實施辦法》，所以去年公務員在勞動節是正常上班的情況，另外當天還包括郵局、銀行、農會這些機構在勞動節當天都是一律停止營業。不過如果你的工作是全年輪班的單位，，不一定可以在5月1日當天休假，通常會改由主管機關另行安排補修或輪休。許多人也表示，5月1日開始要報稅結果國稅局不上班，那要怎麼報稅？其實只要用手機報稅最快，因為政府的線上報稅系統在5月1日凌晨就會全面啟動。，經過步驟確認繳退稅方式，按下申報上傳就能完成，不用插卡、24小時不打烊超方便。如果手機報稅仍然不會操作，其實報稅期間有整整一個月的時間也不用著急，等到5月4日勞動節連假過後，民眾就可以在上班日到國稅局臨櫃辦理！公務員難得可以放勞動節連假，接下來要迎接超龐大的工作量，就讓他們也好好休息一下囉！