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伺服器大廠緯穎因今（28）日應主管機關要求公布自結財務數字，3月歸屬母公司業主淨利達50.36億元，年增0.5%，單月每股純益高達27.1元。緯穎預期今年的成長動能將明顯集中在下半年。今日股價下跌1.84%，收4800元。歷史高點落在27日的5045元。市場傳出美國科技大廠甲骨文將AI伺服器轉單給緯穎，促使近期股價急漲。野村證券先前就表示，緯穎可望大幅受惠於一般伺服器市場的復甦，以及超微MI450晶片前景，全年每股純益有望飆升至350.9元，以19倍本益比計算，將目標價從6195元調升至6670元，也重申了「買進」評等。緯穎表示下半年營收成長將受惠GPU和ASIC新品，估計今年AI相關產品比重將高於5成，ASIC會成為主要貢獻來源。觀察法人籌碼，外資連續三天賣超，不過投信連續8天買超共3913張。