受到百貨事業多年虧損衝擊，百貨股益航今（28）日表示，董事會決議通過擬辦理減資彌補虧損案，本次減資金額約為13.43億元，消除已發行股份1.34億股，減資比率約16.29%，益航指出，減資是為了改善公司財務結構，提高整體營運績效。
益航今日召開重訊記者會，益航表示，公司民國114年度經會計師查核報告，實收資本額為新台幣82.47億元，發行普通股8億2477萬6067股，截至去年12月31日止，待彌補虧損仍共計16.99億元，公司董事會決議，擬辦理減資彌補虧損案。
益航指出，為改善財務結構，提高整體營運績效，替公司長遠發展建立更穩健的基礎，依公司法23條規定，擬先以資本公積，金額為新台幣3億5590萬1984元，彌補虧損後再進行減資。減資金額為13億4397萬560元，並消除已發行股份1億3439萬7056股，減資比率約16.29%，即每千股約換發837.050247股。
減資後，益航提到，實收資本額為69.03億元，共計普通股發行股份總數為6億9037萬9011股。本次減資彌補虧損案，待今年6月18日股東決議通過，並呈報主管機關申報生效後執行。
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益航指出，為改善財務結構，提高整體營運績效，替公司長遠發展建立更穩健的基礎，依公司法23條規定，擬先以資本公積，金額為新台幣3億5590萬1984元，彌補虧損後再進行減資。減資金額為13億4397萬560元，並消除已發行股份1億3439萬7056股，減資比率約16.29%，即每千股約換發837.050247股。
減資後，益航提到，實收資本額為69.03億元，共計普通股發行股份總數為6億9037萬9011股。本次減資彌補虧損案，待今年6月18日股東決議通過，並呈報主管機關申報生效後執行。