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▲蝴蝶姐姐（上圖）、許慧欣為「射手舞-100位名人達成版」影片的挑戰人。（圖／相信音樂YouTube）

▲「小鬼」黃鴻升（中）當年挑戰MP魔幻力量射手舞的畫面。（圖／相信音樂YouTube）

前流行樂團MP魔幻力量當年紅極一時，2012年底發表的《射手》專輯同名主打歌，搭配「射手舞」成為當年的洗腦神曲，當時還請到100位不同領域的名人大跳射手舞，剪成一支2分多鐘的短片，噱頭十足，近日有網友翻出該支影片，其中有不少已經淡出幕前或是形象崩壞的名人，令人不勝唏噓，而唯一一位已經過世的黃鴻升（小鬼）則讓許多人看了忍不住淚崩。一名網友昨（27）日在Threads分享MP魔幻力量「射手舞-100位名人達成版」的影片，感嘆寫下：「沒想到這個100人跳射手舞已經10年（應為14年）了！時光飛逝，許多人已不在，還看到不該看到的東西...」回顧影片中挑戰的名人，Popu Lady、Circus、AK等團體早已解散；藍又時、趙之璧、張芸京、許慧欣、喻虹淵、邵庭等人淡出演藝圈；蝴蝶姐姐、宥勝、薛仕凌、NONO、阿達、陳大天、J.Y.P王子、小杰等人則分別因為感情醜聞、逃避兵役案、妨害性自主案消失螢光幕，連MP魔幻力量本身6位成員主唱廷廷、主唱嘎嘎、DJ鼓鼓、吉他手雷堡、貝斯手兼團長凱開、鼓手阿翔也已經單飛、各自發展。其他網友看完影片後，紛紛留言：「一開始就見到黃鴻升呢3個字...」、「好想小鬼」、「有沒有人幫數一下裡面有幾個逃兵」、「居然還有許慧欣，這首歌那麼久了嗎！？好多藝人都消失了」、「裡面一堆男藝人不是me too事件不然就是逃兵」、「好懷念的影片！」MP魔幻力量曾經以獨特電音搖滾風格站上台北小巨蛋、亮眼成績橫掃華語樂壇，堪稱2010年代台灣最成功的男子樂團之一，MP 2009年以《魔幻力量》專輯出道，隨後憑著熱血沸騰的〈不按牌理出牌〉與帶起全民舞蹈熱潮的〈射手〉攀上事業頂峰。2014年魔幻力量以《戰神》專輯入圍第26屆金曲獎最佳樂團，其中抒情主打〈我還是愛著你〉至今仍是KTV熱門點播神曲，YouTube點閱早已突破億次大關。然而，處於如日中天之際，樂團卻因為成員接連陷入緋聞及私人紛爭，重創形象，最終在2017年正式宣告解散，成為歌迷心中難以抹平的時代眼淚。