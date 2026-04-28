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政論節目主持人李正皓近日爆料，前民眾黨主席、前台北市長柯文哲下一個案子，可能是忠孝橋引道拆除工程弊案，恐圖利廠商上億。對此，皇昌營造發布3點聲明強調，案件早經監察院調查並已結案，確認無任何違法情事；同時指出投標時所提出的服務建議書具備法律效力；對於外界指控與抹黑，將採取法律行動捍衛公司聲譽。皇昌表示，針對前台北市議員李慶元以及《54新觀點》節目中提出的各項質疑，監察院早在民國110年6月4日即以108內調0094號調查報告完成審查，並正式結案。報告中已逐一釐清爭議重點，並認定「忠孝橋引橋拆除工程」在標案執行過程中符合規範、程序透明，未發現任何不法情形。此外，皇昌進一步說明，本案採用「異質最低標」方式決標，公司在投標階段即經專業評估，認為原始設計工法難以在春節連假8天內如期完成，因此於服務建議書中提出調整方案，將整體引橋拆除劃分為6個區段，採取分區同步施工方式進行，並針對部分拆除工法與施工動線進行細部優化。依據政府採購相關規定，服務建議書於決標後即納入契約文件，具有法律效力。對於媒體人士指稱施工前2天才提出變更的說法，實屬對採購法令與合約精神之重大誤解。皇昌也指出，多年來有一名黃姓協力廠商持續散布不實訊息，誤導民意代表與媒體，對公司造成長期困擾與商譽損害。為維護企業形象與員工權益，皇昌已決定不再容忍，將委託律師蒐證，針對該廠商及相關人士的惡意操作行為，正式提出刑事告訴，以釐清事實、捍衛名譽。