藍白今（28）日召開記者會，宣布新北市長初選結果，結果顯示國民黨李四川順利出線，黃國昌確定出局。而其中兩份民調李四川領先蘇巧慧6%、黃國昌小輸3%；另一份李四川領先蘇巧慧12%、黃國昌小贏1.6%。立委林俊憲分析，這兩份分別是「領先者的謙讓」與「落跑者的自尊」，大家知道黃國昌不容許自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮，怎麼樣叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮，「數字什麼都沒說，卻也什麼都說了」。

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對於藍白公布民調數字，林俊憲分析真的太完美，不用管機構，只看數字，第一份李四川領先蘇巧慧6%、黃國昌小輸3%；第二份，李四川領先蘇巧慧12%、黃國昌小贏1.6%。兩份分別來自哪個陣營？這太好猜了。

林俊憲說，第一份在表達自己是新北唯一人選的同時，還要留一點餘地以接收對方支持者。既不能讓對手太難看，又不能太接近，一贏一輸且有一定差距，這樣就剛好。第一份民調就像是「領先者的謙讓」。

林俊憲表示，而第二份民調稱之為「落跑者的自尊」，這幾個月觀察選情和歷次民調下來，大家也能觀察出新北三個人選的實力差距，其中有一位跟其他兩位根本不在同一個等級。

林俊憲說，大家知道國昌主席絕不打必輸的仗，更不容許自己的自尊受到一點損害，所以退選一定要退得漂亮，而怎麼樣才叫漂亮？當然是誤差範圍內小贏，精準拿捏「可惜但可接受」的尺度，就是這麼漂亮，不得不感嘆，統計真是一門藝術，「數字什麼都沒說，卻也什麼都說了」。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...