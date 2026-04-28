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隨著機能性食品市場持續發展，產業競爭逐步從「成分添加」走向「製程技術」與「配方整合」。在晶亮保養領域，消費者對產品品質、原料來源與日常補充便利性的期待也持續提升。HANEOS 近期推出「亮晴の素 葉黃素複方膠囊」，主打以微分子製程概念結合多元複方設計，提供市場兼具原料品質與製程思維的晶亮保養新選擇。顛覆傳統的微分子製程在選料策略上，HANEOS 採取中西整合思維，一方面導入國際供應來源，採用美國 Kemin 的 FloraGLO® 葉黃素、BGG 的 AstaZine® 蝦紅素，以及具歐盟規格之 HAPLEX® Plus 玻尿酸等原料；另一方面，則結合枸杞、薑黃等植物來源素材，作為產品配方設計的一環。品牌表示，「亮晴の素」導入 Exo-CG™ 微分子萃取技術，透過物理性細化處理，提升成分於製程中的精細化表現。根據品牌資料指出，每粒膠囊含有 100 億顆微分子，展現其在製程規格上的研發特色。近乎嚴苛的品質把關HANEOS 團隊指出，專利原料與高規格原料的採購成本，通常高於一般常規原料，但品牌仍將原料品質與來源管理視為產品開發的重要基礎。團隊表示，食品作為日常補充的一部分，從原料選擇到配方規劃，都應以審慎態度面對。HANEOS 表示，未來將持續從製程技術、原料把關與配方整合等面向深化產品設計，提供消費者更多元的日常營養補充選擇。