「2026嘉義藝術節」將於5月1日至5月31日登場，嘉義市府表示，今年更與人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》跨界合作，打造限定「Pikmin Bloom迷你散步」，玩家有機會獲得特別飾品金色花苗以及明信片。更將有美秀集團10週年演唱會、知名馬戲團FOCASA等等多組知名藝文團體都將帶來演出。
2026嘉義藝術節的最大亮點，就是與任天堂人氣AR遊戲《Pikmin Bloom》的跨界合作！今年推出限定「Pikmin Bloom迷你散步」，活動期間內，玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，於任一特殊地點向下滑動，可獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。
🟡「2026嘉義藝術節」主要資訊：
時間：5月1日至5月31日
地點：嘉義市
裝置藝術：設置於三個場域
▪️嘉義火車站
▪️嘉義市立博物館
▪️嘉義市文化公園
🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏迷你散步地圖：嘉義8個特殊地點
一、嘉義文化創意產業園區
二、嘉義市立美術館
三、嘉義文化公園
四、中央第一商場
五、嘉義文學館：東門町1923
六、嘉義市立博物館
七、嘉義實驗木場
八、嘉義市立棒球場
🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏遮陽帽、地圖哪裡領？
▪️5月1日～5月3日
時間：10:00-18:00
地點：嘉義公園（KANO園區）
▪️5月30日～5月31日
時間：15:00-21:00
地點：嘉義文化公園
🟡「2026嘉義藝術節」演出亮點：
嘉義市文化局表示，今年嘉義藝術節音樂演出同樣精彩，包含來自嘉義的美秀集團十週年演唱會演出，時間為5月23日、24日共有兩場（每日18:30開演），目前預售門票已全數售罄，當日現場門票票價為3200元，地點在嘉義市大同技術學院。
藝術節將於5月30日至31日於文化公園迎來壓軸高潮，規劃雙舞台展演，超過15組藝術團隊演出，包含知名馬戲團隊 FOCASA，以及結合歌、樂、舞」的表演團體「A_Root同根生」等團隊，並邀請到臺灣經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，將帶來現場音樂演出。
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時間：5月1日至5月31日
地點：嘉義市
裝置藝術：設置於三個場域
▪️嘉義火車站
▪️嘉義市立博物館
▪️嘉義市文化公園
🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏迷你散步地圖：嘉義8個特殊地點
一、嘉義文化創意產業園區
二、嘉義市立美術館
三、嘉義文化公園
四、中央第一商場
五、嘉義文學館：東門町1923
六、嘉義市立博物館
七、嘉義實驗木場
八、嘉義市立棒球場
▪️5月1日～5月3日
時間：10:00-18:00
地點：嘉義公園（KANO園區）
▪️5月30日～5月31日
時間：15:00-21:00
地點：嘉義文化公園
🟡「2026嘉義藝術節」演出亮點：
嘉義市文化局表示，今年嘉義藝術節音樂演出同樣精彩，包含來自嘉義的美秀集團十週年演唱會演出，時間為5月23日、24日共有兩場（每日18:30開演），目前預售門票已全數售罄，當日現場門票票價為3200元，地點在嘉義市大同技術學院。
藝術節將於5月30日至31日於文化公園迎來壓軸高潮，規劃雙舞台展演，超過15組藝術團隊演出，包含知名馬戲團隊 FOCASA，以及結合歌、樂、舞」的表演團體「A_Root同根生」等團隊，並邀請到臺灣經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，將帶來現場音樂演出。