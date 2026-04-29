「2026嘉義藝術節」將於5月1日至5月31日登場，嘉義市府表示，今年更與人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》跨界合作，打造限定「Pikmin Bloom迷你散步」，玩家有機會獲得特別飾品金色花苗以及明信片。更將有美秀集團10週年演唱會、知名馬戲團FOCASA等等多組知名藝文團體都將帶來演出。

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2026嘉義藝術節的最大亮點，就是與任天堂人氣AR遊戲《Pikmin Bloom》的跨界合作！今年推出限定「Pikmin Bloom迷你散步」，活動期間內，玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，於任一特殊地點向下滑動，可獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。

▲2026嘉義藝術節各個景點場域圖（圖／嘉義市政府提供）
▲2026嘉義藝術節各個景點場域圖（圖／嘉義市政府提供）
🟡「2026嘉義藝術節」主要資訊：
時間：5月1日至5月31日

地點：嘉義市

裝置藝術：設置於三個場域
▪️嘉義火車站
▪️嘉義市立博物館
▪️嘉義市文化公園

🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏迷你散步地圖：嘉義8個特殊地點

一、嘉義文化創意產業園區

二、嘉義市立美術館

三、嘉義文化公園

四、中央第一商場

五、嘉義文學館：東門町1923

六、嘉義市立博物館

七、嘉義實驗木場

八、嘉義市立棒球場

▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）
🟡「2026嘉義藝術節」皮克敏遮陽帽、地圖哪裡領？

▪️5月1日～5月3日
時間：10:00-18:00
地點：嘉義公園（KANO園區）

▪️5月30日～5月31日
時間：15:00-21:00
地點：嘉義文化公園

🟡「2026嘉義藝術節」演出亮點：

嘉義市文化局表示，今年嘉義藝術節音樂演出同樣精彩，包含來自嘉義的美秀集團十週年演唱會演出，時間為5月23日、24日共有兩場（每日18:30開演），目前預售門票已全數售罄，當日現場門票票價為3200元，地點在嘉義市大同技術學院。

藝術節將於5月30日至31日於文化公園迎來壓軸高潮，規劃雙舞台展演，超過15組藝術團隊演出，包含知名馬戲團隊 FOCASA，以及結合歌、樂、舞」的表演團體「A_Root同根生」等團隊，並邀請到臺灣經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，將帶來現場音樂演出。


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年資歷的大叔，寫過幾本書，也做過多次美食競賽評審。

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