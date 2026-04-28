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政論節目主持人李正皓近日爆料，廉政署已著手調查「忠孝橋引道」拆除工程，前台北市長柯文哲任內恐涉嫌圖利皇昌營造，金額甚至上看數億元。不過，民眾黨台北市議員參選人吳怡萱則反批，此舉是為了選舉操作，刻意將市政成果抹黑為弊案。對此，李正皓今（28）日再度公開新事證，並點名北士科、魚果市場等案，柯文哲一定跑不掉。李正皓表示，民眾黨現在拿監察院調查過忠孝橋引道，所以忠孝橋引道沒問題，以此來當民眾黨的遮羞布，就問「重啟調查」4個字沒聽過嗎？他強調，自己獨家公佈廉政署的傳票，案由清清楚楚是「貪污治罪條例」。「最好笑是，民眾黨有個小咖還在要求廉政署出來說明，為何重啟調查此案？」李正皓狠酸，請問她是哪位？廉政署查貪污犯之前，還要先跟貪污犯說明為什麼要查他喔？阿不是最愛講偵查不公開？李正皓重申，忠孝橋引道是否有弊案、是否牽扯的到柯文哲，靜待廉政署的偵查結果，勿枉勿縱。李正皓續指，只是，如果連忠孝橋引道都在查，他保證事證更明確、目標更大的北士科、魚果市場等案，柯文哲一定跑不掉，下半輩子柯文哲真的就在無盡的官司與牢獄之中渡過了。