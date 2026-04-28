中東戰事重創能源供應鏈，東南亞國家政府被迫收緊電閘。但在極端熱浪與節能指令的雙重夾擊下，原本冷氣陣陣政府大樓變得更加悶熱，大批公務員被迫在汗流浹背中適應這場節能行動。
根據彭博社報導，自美伊戰爭爆發以來，許多國家已對政府辦公場所實施溫度控制及其他節約能源的措施。隨著荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）長期關閉導致能源儲備耗盡，緩解之日似乎遙遙無期，且該地區部分區域預計在未來幾個月將面臨異常炎熱的天氣。
受災最嚴重的國家之一是泰國，近幾週氣溫飆升至攝氏40度以上，曼谷政府已多次發布「危險」等級的高溫警告。菲律賓氣象局也在4月22日發布了聖嬰現象（El Nino）警報。
但為了因應能源壓力，泰國政府3月下令公職部門將空調溫度設定在攝氏26至27度。在泰國衛生部工作的公務員抱怨說：「有時候甚至覺得呼吸困難。樓下食堂和便利商店都比辦公室涼快，大家最後都聚到那裡。」
面對悶熱的辦公環境，一些政府部門開始放寬服裝規定。菲律賓陸路運輸署（LTO）馬尼拉辦事處允許員工穿著輕便的有領襯衫而非傳統正式服裝。菲律賓政府去年曾規定，公務員每逢星期一須穿著「東協靈感」或菲律賓傳統服飾。菲律賓是2026年東南亞國協（ASEAN）峰會與會議的輪值主席國。
3月初，菲律賓指示政府機關將冷氣設定不得低於攝氏24度，央行則維持在攝氏25度。央行副總裁卡普爾（Elmore Capule）表示：「不算冷，但也不熱，就是剛剛好。員工適應得很好，我想他們明白我們正處於危機狀態。」
馬來西亞同樣規定辦公室空調設在攝氏24度，並鼓勵員工穿著傳統棉質峇迪襯衫（batik）。在國內貿易與消費人事務部工作的一名公務員認為，調整溫度是件好事，因為以前辦公室冷到「有些人必須穿毛衣」。
由於補貼成本已變得難以負擔，包括馬來西亞、泰國、越南和菲律賓在內的部分國家已大幅調高柴油與汽油的零售價格。高昂的能源成本雖然會導致部分需求萎縮，但也可能促使民眾更謹慎地使用資源，此外，有部分需求的減少來自於政府強制員工居家辦公。
研究能源轉型的馬來西亞蒙納許大學（Monash University）客座副教授桂明慧（Emi Gui）表示，東南亞面臨「雙重打擊」。聖嬰現象很可能重現極端高溫，增加乾旱與洪水的可能性，進而威脅生命與農業活動。
她指出，聖嬰現象還可能引發乾旱，導致稻米、棕櫚油、橡膠和甘蔗等作物枯萎，並在電力需求上升之際，使發電用水庫的預防水位下降。
在此期間，東南亞各國政府正爭先恐後地尋找替代供應來源。匯豐控股（HSBC Holdings）表示，如果衝突拖延且天氣變得更加炎熱，這些經濟體可能會從面臨「石油衝擊」轉變為「糧食衝擊」。經濟連鎖反應可能持續更久，賴能源進口的國家正嚴陣以待，應對成長疲軟、通膨加劇以及財政赤字升高的局面。
專家認為，雖然控溫措施帶來不便，但它們可以成為提高能源效率與節約長期戰略的一部分。目前國計畫增加生物燃料混合使用以減少原油需求，而印尼正加快推動更高比例的生物柴油混和政策，將實施時間由2027年提前至今年7月。
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受災最嚴重的國家之一是泰國，近幾週氣溫飆升至攝氏40度以上，曼谷政府已多次發布「危險」等級的高溫警告。菲律賓氣象局也在4月22日發布了聖嬰現象（El Nino）警報。
但為了因應能源壓力，泰國政府3月下令公職部門將空調溫度設定在攝氏26至27度。在泰國衛生部工作的公務員抱怨說：「有時候甚至覺得呼吸困難。樓下食堂和便利商店都比辦公室涼快，大家最後都聚到那裡。」
面對悶熱的辦公環境，一些政府部門開始放寬服裝規定。菲律賓陸路運輸署（LTO）馬尼拉辦事處允許員工穿著輕便的有領襯衫而非傳統正式服裝。菲律賓政府去年曾規定，公務員每逢星期一須穿著「東協靈感」或菲律賓傳統服飾。菲律賓是2026年東南亞國協（ASEAN）峰會與會議的輪值主席國。
3月初，菲律賓指示政府機關將冷氣設定不得低於攝氏24度，央行則維持在攝氏25度。央行副總裁卡普爾（Elmore Capule）表示：「不算冷，但也不熱，就是剛剛好。員工適應得很好，我想他們明白我們正處於危機狀態。」
馬來西亞同樣規定辦公室空調設在攝氏24度，並鼓勵員工穿著傳統棉質峇迪襯衫（batik）。在國內貿易與消費人事務部工作的一名公務員認為，調整溫度是件好事，因為以前辦公室冷到「有些人必須穿毛衣」。
由於補貼成本已變得難以負擔，包括馬來西亞、泰國、越南和菲律賓在內的部分國家已大幅調高柴油與汽油的零售價格。高昂的能源成本雖然會導致部分需求萎縮，但也可能促使民眾更謹慎地使用資源，此外，有部分需求的減少來自於政府強制員工居家辦公。
研究能源轉型的馬來西亞蒙納許大學（Monash University）客座副教授桂明慧（Emi Gui）表示，東南亞面臨「雙重打擊」。聖嬰現象很可能重現極端高溫，增加乾旱與洪水的可能性，進而威脅生命與農業活動。
她指出，聖嬰現象還可能引發乾旱，導致稻米、棕櫚油、橡膠和甘蔗等作物枯萎，並在電力需求上升之際，使發電用水庫的預防水位下降。
在此期間，東南亞各國政府正爭先恐後地尋找替代供應來源。匯豐控股（HSBC Holdings）表示，如果衝突拖延且天氣變得更加炎熱，這些經濟體可能會從面臨「石油衝擊」轉變為「糧食衝擊」。經濟連鎖反應可能持續更久，賴能源進口的國家正嚴陣以待，應對成長疲軟、通膨加劇以及財政赤字升高的局面。
專家認為，雖然控溫措施帶來不便，但它們可以成為提高能源效率與節約長期戰略的一部分。目前國計畫增加生物燃料混合使用以減少原油需求，而印尼正加快推動更高比例的生物柴油混和政策，將實施時間由2027年提前至今年7月。
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