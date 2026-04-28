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▲潘宇謙近半年來在養腳傷，看到社會亂象，他也表示，作為一名父親，希望能好好地陪孩子成長。（圖／認可音樂提供）

去年以《距。離》專輯打開華語市場、橫掃各榜冠軍的創作歌手AP潘宇謙，消失半年竟然是經歷了一場人生重開機。他因腿部舊傷復發入院開刀，體內釘入3根螺絲固定，更一度導致肌肉萎縮近四成。沒想到，臥病在床的這段日子，他將北車隨機砍人、香港大埔大火等人間悲劇，有感而發創作出全新單曲〈碎鑽星球〉，將人性的貪婪與疏忽化作沉重的一記警鐘。潘宇謙表示，創作契機來自去年術後長時間臥床的無助感。當時他看著新聞不斷播報天災人禍，包括衝擊全台的北車隨機砍人案及香港宏福苑大火，他心痛直言：「很多災難本應可以避免，卻因為每個人的自私、貪婪和疏忽，最後導致不能挽回的局面。」他將這些血淋淋的現實寫進歌詞，犀利提問：「為什麼擁抱著幸福還在索求？」潘宇謙感嘆，現代人沉迷於更換最新手機、刷過眼雲煙的短影音，卻忘了現實中人與人溝通的溫度，這首歌不只是對社會的批判，更是他對人類集體命運的提問。為了解決十年前的腳踝舊傷，潘宇謙在體內裝上3根螺絲，術後肌肉一度萎縮近四成，甚至連正常走路都成了奢望。身為兩寶爸的他，在洗手間與病床上創作，他表示大病讓他重新理解平安的可貴，「現在努力復健不只是為了重回舞台，更是為了有健康的體魄能陪伴兩個孩子長大。」為了呼應歌曲主題，MV也打破傳統華麗公式，找來00後導演合作，別開生面地以IG Reels短影音形式拼接而成。潘宇謙回到香港中上環取景，畫面中出現「影分身」甚至「自己踢飛自己」的荒謬設計，象徵現代人在虛擬世界中的分裂與抽離。潘宇謙甚至誠實「自首」，坦承自己也有社群成癮症：「我晚上幾乎不睡覺，因為短影音很快便能吸引目光，現在看電影很快便要暫停。」MV中刻意保留了大量不完美、甚至巧遇朋友也直接入鏡的畫面，就是要提醒歌迷，放下手機，珍惜現實中真實流動的情感。當被問到如果世界真的變成碎裂的星球，最害怕失去什麼時，潘宇謙毫不猶豫回答：「一定是我的家人。」經歷過重傷與社會動盪的觀察，他希望透過這首歌告訴所有人，在名利面前，生命與時間才是最寶貴的。