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韓國人權非政府組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group，TJWG）近日公布報告，北韓領導人金正恩自2011年掌權以來，大幅增加死刑執行次數，在新冠疫情封鎖邊境的近五年期間，死刑數量大增117%，被處決人數暴增逾3倍。韓國人權非政府組織「轉型正義工作組」的報告，基於265名曾在北韓51座城市及各地生活的脫北者證詞，同時也參考了5家擁有北韓境內消息來源的專業媒體資料，歷時多年彙整而成。報告指出，金正恩自2011年12月執政以來的13年間的46處處決地點，並公開其中40處的地理座標，並記錄了144起處決案例，其中包含金正恩上任至2024年底，共136起處決事件，受害者合計至少358人。新冠肺炎邊境封鎖後的五年內，處決範圍從平壤及東北部三道（咸鏡北道、咸鏡南道、兩江道），擴散至所有省級城市（平壤、南浦、開城、羅先）以及8個道（咸鏡北道、兩江道、慈江道、平安北道、平安南道、江原道、黃海北道、黃海南道）。136起處決中，有72.8%起是公開處決。96.4%是使用槍決，1.8%是絞刑。死刑次數超過10次年份，包括金正恩執政的前三年（2012至2014年）以及新冠肺炎大流行的前兩年（2020至2021年）。聯合國調查委員會（COI）報告發布以及討論將包括金正恩在內的北韓領導層移交國際刑事法院（ICC）期間，處決次數在2015至2019年間有所下降。然而，在2020年新冠肺炎邊境封鎖後，處決次數大幅激增。在封鎖後的5年內，處決與死刑判決案例增加了116.7%，受刑人數增加了247.7%。報告分析，疫情前最常見的謀殺罪處決減少了44.4%，但與韓國娛樂文化（包括韓劇、電影、K-pop）以及宗教和迷信活動相關的死刑罪名增加了250%，躍升為最常見的處決原因。而因政治犯罪，包括違反金正恩指示、表達異議或批評金正恩、勞動黨等，被判死刑的人數增長了600%。這可能顯示北韓政府正在因應日益增長的內部不滿，或加強國家暴力以壓制政治異議，隨著金氏政權追求第四代權力世襲，為了加強文化與意識形態控制並維持政治統治，未來增加死刑處決的風險極高。