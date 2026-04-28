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▲王俐人在SWAG直播豁出去，不只脫衣服讓男優按摩，還做起雙人瑜伽。（圖／SWAG）

49歲女星王俐人因登上成人直播平台SWAG，不只穿著情趣內衣上場，還脫掉上衣任由男優在她身上隨意按摩，中間還多次春光外洩掀起熱議，不過也遭到部分網友質疑「為還債豁出去」，為此她的好友白白（白馨儒）出面心疼發聲，「因為心地善良，債背了上千萬，在我眼裡她永遠是演藝圈最好最善良的人。」白白 （白馨儒）今日在臉書發文，心疼王俐人多年來遭遇，「我們常常一起做公益、二手市集義賣。俐人姐連續多年參與台北凱撒大飯店的「愛‧延續」義賣活動，幫助長者與兒童，在聖誕季送暖。我們經歷過做試管嬰兒，知道這段路很辛苦。因為心地善良，債背了上千萬，餐廳賠了、幫朋友掛名也賠，現在很多人罵她，但說實話，換個處境，你我不一定走得更體面。她只是沒把選擇藏起來而已。」認為王俐人勇於面對自己碰上的困難，正正當當的努力賺錢，不應該被外界聲音質疑。據悉，王俐人近年因副業經營不順，加上替友人掛名承擔責任，最終背負超過千萬元債務。對許多人來說，這樣的金額足以壓垮生活節奏，也可能讓人陷入低潮，王俐人則選擇正面迎戰，除了投入團購、直播帶貨，也接受平台邀約，以全新姿態重新站上鏡頭前。她在 SWAG 首場直播時，穿著深V睡衣現身，大方展現身材曲線，吸引大量觀眾湧入，最高同時在線人數突破5000人，話題度驚人；第二場直播則轉為「運動主題」，她換上貼身瑜珈服，與來賓一起進行伸展與核心訓練，過程中不時喘氣、流汗，49歲依舊維持良好的體態，吸引許多網友目光。