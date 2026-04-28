我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樹德科大兒家系幼兒地壺球指導陪練員證照輔導班成果合影 。（圖／樹德科大提供）

為提升學生專業實務能力與職場競爭力，樹德科技大學兒童與家庭服務系日前辦理「幼兒地壺球指導陪練員證照輔導班」，共有34位學生參與培訓，並全數順利通過認證，取得由中華民國地壺球協會頒發的「幼兒地壺球指導陪練員證」。兒童與家庭服務系主任李淑惠表示，辦理證照輔導不僅有助提升學生未來就業競爭力，也展現系上推動專業培訓的成果與學生積極學習、自我精進的態度。她指出，地壺球是一項結合策略、趣味與肢體協調的地面球類活動，適合不同年齡層參與，亦可融入幼兒體能教學與共融活動設計。其所強調的溝通互動、團隊合作、觀察引導及安全照護能力，也正是幼兒園教保員應具備的重要專業素養。本次證照輔導班由柳嘉玲老師統籌辦理，課程結合理論與實務，內容涵蓋地壺球規則、基本技巧、戰術運用及教學帶領方式，並融入幼兒發展理論與安全照護觀念，協助學生依不同年齡幼兒的身心需求調整活動設計與教學策略。柳嘉玲指出，未來通過認證的學生，將具備幼兒地壺球活動帶領與指導能力，能更專業地陪伴與引導幼兒參與體能活動，促進其體能發展、團隊合作、專注力與空間概念養成。兒家系也將持續推動多元專業證照輔導，培育兼具愛心、專業與創新能力的教保人才。