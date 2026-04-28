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▲淡信號召企業員工及家屬組成服務團隊，作為參與者後盾。(圖/淡信提供)

北台灣重大建設淡江大橋5/12通車！這座連結淡水與八里的跨河橋梁，不僅肩負紓解交通重任，也承載著地方長年的期待與情感。從規劃到落實，歷經數十年推動，在地人士與企業力量持續投入，成為建設過程的重要支撐。其中，淡信慈善基金會董事長呂孫綾，以「在地居民、前立法委員與企業經營者」三重身份，見證並參與這段重要的城市發展軌跡。呂孫綾表示，淡水過去長期受交通壅塞所苦，淡江大橋被視為關鍵解方，也是地方居民世代以來共同願景。她回憶，相關議題早在上一代即受到關注。談及這段「跨越世代的守護：讓淡江大橋從願景變成真」的傳承，呂孫綾指出，父親過去便長期關注淡江大橋相關議題，對於地方建設始終抱持高度關懷與投入，而這份關注與責任，也在她心中延續，成為投入公共事務的重要動力。從上一代到這一代，對淡水的情感與責任從未中斷，並在不同角色中持續實踐。呂孫綾指出，立委任內積極參與橋梁推動進程，從中央與地方協調、預算爭取到工程監督，均持續關注。她坦言，過程中面臨跨部會整合與地方溝通等挑戰，但因深知地方需求，始終未曾放棄。如今隨著淡江大橋即將通車，也讓她從推動者轉為見證者，內心感觸良多。她說，「看到這座橋真的一步一步完成，對我來說，不只是工作成果，更是一種對淡水根深蒂固的情感。」除了公共角色外，呂孫綾也以淡信慈善基金會董事長的身份，持續支持地方發展。此次參與淡江大橋相關活動的支持，亦是延續「在地金融、回饋地方」的核心理念。淡水信用合作社總經理蔡景偉指出，淡信長期深耕地方，陪伴區域發展，未來在重大建設推動過程中，仍將扮演支持角色。此次亦號召員工與眷屬組成服務團隊，參與活動支援，包括補給服務與現場應援等。他表示，淡江大橋完工後，將有助提升區域交通便利，帶動產業與觀光發展。從公共建設到企業參與，相關成果也反映地方與民間力量共同推動城市發展的歷程。呂孫綾說，從上一代的關注，到這一代的實踐；從公共政策的推動，到企業力量的投入，淡江大橋的誕生，不僅是國家建設成果，更是地方情感與世代努力交織的象徵。在這這條連結淡水與八里的橋梁上，承載的不只是交通功能，更是一段屬於地方共同記憶與未來美好願景。