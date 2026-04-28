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▲嘎嘎當年掀安心亞裙子風波鬧得滿城風雨，加上後來和女團成員的感情糾紛，讓經紀公司大為光火，命其退出團體。（圖／NOWNEWS資料照）

▲▼嘎嘎在2023年參賽節目《音樂主理人》（上圖）、2025年參演電影《角頭—鬥陣欸》，逐步回到大眾視線。（圖／東風衛視提供、嘎嘎臉書）

前樂團MP魔幻力量當年以〈我還是愛著你〉、〈射手〉、〈不按牌理出牌〉等熱門歌曲在樂壇發光發熱，但2016年因為主唱嘎嘎、鼓手阿翔接連因個人醜聞與合約問題退團，加上主唱廷廷身體因素休養，團體活動長期暫停，最終在成員都約滿後正式解散。其中嘎嘎（潘俊佳）當年掀安心亞裙子風波鬧得滿城風雨，加上後來和女團成員的感情糾紛，讓經紀公司大為光火，命其退出團體，形象崩跌的他，沉寂約8年才回到大眾視野。嘎嘎五官深邃、外型帥氣，隨MP魔幻力量出道後緋聞傳不停，2014年爆出與安心亞同遊六福村，疑似交往中，但當時嘎嘎還有正牌女友，甚至還被爆有小三，安心亞只能算得上「小四」，對此，當時安心亞否認，澄清兩人沒有交往，不過隔年嘎嘎的女友為了報復，就流出一段他與安心亞的私密影片。安心亞2015年6月和嘎嘎的私人影片曝光，片中嘎嘎說「記錄我們在一起1個月」，卻突然掀安心亞裙子，引發軒然大波，兩人地下戀情也浮上檯面，事後嘎嘎女友承認是她把影片上傳網路，嘎嘎也在記者會哽咽向安心亞道歉，更表示不敢面對女方，「我做了非常嚴重錯誤的示範，對大家的批評和評論都接受」。嘎嘎後來遭經紀公司相信音樂禁足處分，安心亞則落淚譴責公開影片的人，並不願再提到嘎嘎，雙方此後不再聯絡，事件才逐漸落幕。沒想到，嘎嘎2016年又被拍到和前Popu Lady成員寶兒在街頭糾纏在一起，寶兒當時疑似與嘎嘎鬧脾氣，嘎嘎拉著對方的手求饒，還當場下跪，甚至把寶兒帶到暗巷接吻，激情畫面全都被狗仔拍到，再度讓嘎嘎被冠上渣男封號，女方則堅決不承認交往，強調雙方只是好友，據她所知嘎嘎當時是單身。而這次爭議爆出後，相信音樂決定不再原諒，直接讓嘎嘎完成最後一場活動後，退出MP魔幻力量，「我們已經給過嘎嘎不只一次機會，不能讓他一錯再錯。我們不鼓勵，更不贊成這樣的不良示範」。嘎嘎離開MP魔幻力量後成為SOLO歌手，2016年5月與小祿（劉祿存）合作推出單曲〈絕不低頭〉，想重新回歸演藝圈，但成績不佳，11月時，他又合作高瑩蓁，推出第2張單曲〈Show Me Lovef〉，人氣還是回不來，2022年出面受訪時，嘎嘎坦言自己窮到崩潰，已經放棄音樂創作長達4年、投身潛水業，為了招生還上街發傳單，昔日偶像光環不再，令人唏噓。不過嘎嘎相當有韌性，還是陸續接了一些商演和戲劇演出等工作，沒有完全退出演藝圈， 他在2023年參加音樂唱作選秀節目《音樂主理人》，出任參賽者，以個人身分重新出發，與其他唱將同台競技，尋求重返舞台的契機。去年，嘎嘎更驚喜現身國片《角頭—鬥陣欸》，飾演一名冷血殺手，與黃騰浩、張懷秋等人有精彩打戲，再度出現在大銀幕，讓老粉絲驚喜不已。嘎嘎的外型幾乎沒變化，他在宣傳記者會上也感謝導演給機會，能加入《角頭》宇宙感到很榮幸，嘎嘎也笑說「希望大家記得我是潘俊佳」，積極與過去花心形象做切割。