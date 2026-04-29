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橋頭科學園區首批記憶體廠房今年正式落成啟用，北高雄雙科學園區聚落成形。信義房屋觀察，楠梓高大商圈已吸引大批工程師族群購屋，預售屋單價約32至38萬元，兩房總價逾千萬，區域房市隨產業落地明顯升溫。信義房屋協理周清源表示，今年1月橋頭科學園區已有廠房完工，隨著記憶體大廠進駐與實際營運，代表園區已從規劃階段進入落地階段，未來兩、三年將有更多廠商陸續設廠，進一步帶動就業人口、工程師與相關供應鏈廠商移入，形成穩定的居住需求。信義房屋楠梓店專員蔡宗汎表示橋頭科學園區、楠梓科學園區發展後，首要受惠為周邊的高大商圈，近期許多工程師族群來看屋，他們多為單身、小家庭，屬意總價相對親民的兩房產品，商圈內約有83棟的預售大樓與屋齡10年內新古大樓，預售大樓單價約32-38萬，新古大樓單價26-28萬，兩房總價約1千多萬。蔡宗汎進一步指出，目前楠梓科學園區的台積電環評已進行到第五廠，未來八年內產業人口將持續移入，帶動區域長期發展，為北高雄房市提供穩定的剛性需求支撐。因應科技產業持續進駐，北高雄已有多個重劃區同步發展，尤其楠梓、橋頭一帶，不僅有產業聚落，也有住宅區與生活機能逐漸成形，形成產業與居住並進的發展模式。周清源認為，首波受惠的除了楠梓市區外，周邊新重劃區也有望承接外溢買盤。對於有購屋需求的工程師族群，他建議可優先考慮具備通勤便利、鄰近園區、屋齡較新且兼具學區與生活機能的住宅產品，看好區域房市隨園區發展成熟持續受惠。在交通建設方面，輕軌與捷運路網持續往橋頭、岡山延伸，北高雄交通條件也將逐步提升，有助於進一步擴大置產族群的選擇範圍。產業人口的增加也帶動了區域生活機能的完善。蔡宗汎觀察，商圈內連鎖餐廳明顯增加，原本以在地小吃為主的消費生態，如今已有星巴克、麥當勞、藏壽司等北部連鎖品牌相繼進駐，生活便利度與消費水平同步提升。