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▲ 今天的治安會報接受表揚的計有國泰世華商業銀行苓雅分行、聯邦銀行五甲分行等金融機構人員，及楠梓、三民地政事務所同仁。（圖／高市警局提供）

高市府今(28)日召開115年第2次治安會報，會中市長陳其邁除表揚市警局、銀行、地政「聯手阻詐」有功人員外，也肯定高雄市於115年3月分詐欺受理數及財損金額均為當(3)月分六都最低。陳其邁會中也向臺灣高雄、橋頭地檢署與全體警察同仁所付出之心力，表達感謝，更不忘要求各單位繼續努力，保護市民生命財產安全。今天的治安會報接受表揚的計有國泰世華商業銀行苓雅分行、聯邦銀行五甲分行等金融機構人員，及楠梓、三民地政事務所同仁，都能第一時間察覺民眾疑遭詐騙情狀並即時反映、通知警方到場，成功攔阻詐騙。根據統計，高雄市今(115)年1至3月治安整體表現方面，與去(114)年同期比較，全般刑案、全般竊盜、暴力犯罪案件等治安指標犯罪，呈現「發生數下降、破獲率上升」的趨勢，陳市長會中也向臺灣高雄、橋頭地檢署與全體警察同仁所付出之心力，表達感謝，更不忘要求各單位繼續努力，保護市民生命財產安全。高雄市於115年3月分每十萬人口中的詐欺受理數(58.06件)及財損金額(新臺幣1,415.9萬元)，均為當(3)月分六都最低，陳市長肯定本市打擊詐欺逐步展現成效。未來除警方務必全力查緝各類詐欺犯罪外，預防、治療都應並重，加強民眾識詐力亦同等重要，因此市府各局、處均將透過自身各項管道強化防制詐騙宣導，有效提升民眾識詐能量，共同打造優質治安環境。警方將持續查緝各類詐欺犯罪，並因應詐欺手法不斷變化，結合金融機構、地政機關即時反映情資，藉此掌握偵辦時效，有效攔阻詐騙，防制民眾財產被害，展現橫向聯防成效。