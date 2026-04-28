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近年來「寵物經濟」快速成長，根據產業觀察，台灣寵物市場規模已突破600億元，且持續穩定擴大。隨著寵物逐漸成為家庭的重要成員，飼主在挑選寵物食品時，也越來越重視成分來源與飲食品質。深耕母嬰食品市場多年的農純鄉，攜手同集團寵物食品品牌「喵食喵事」，正式跨足寵物市場版圖。透過跨品牌合作，將安心飲食的理念從家庭餐桌延伸至毛孩日常飲食。農純鄉表示，希望將多年來在食品品質與原料把關上的經驗，透過與喵食喵事的合作，延伸至毛孩的飲食選擇。寵物食品品牌「喵食喵事」創立於2022年12月，以打造高規格寵物食品為核心理念，希望將人類食品領域累積的品質標準帶入寵物食品市場，讓飼主在挑選毛孩餐點時，也能擁有更透明、安心的資訊。在產品設計上，喵食喵事主打「以人類食品標準打造貓咪肉泥」。品牌採用成分全展開標示，讓消費者能清楚掌握毛孩吃進去的每一項原料；營養標示則透過第三方檢驗驗證，提升資訊透明度與公信力。品牌亦將人類食品領域的品質規範導入寵物食品研發，從原料、製程到產品資訊皆以更嚴謹的方式管理，其中貓咪肉泥產品更取得無添加認證，成為品牌重要特色之一。農純鄉創辦人周書如表示：「當家庭裡同時有孩子與毛孩，照顧的心情其實是一樣的。同一份用心，兩種守護，我們希望把為寶寶挑選食品時的那份安心，也延伸到毛孩身上。」雙品牌今年3月於南紡購物中心開設複合門市，台茂購物中心門市則預計於5月開幕，複合門市同步販售多款人氣產品，包括：滴雞精肉泥、鮮牛精肉泥與鱸魚精肉泥PLUS等系列。農純鄉表示，未來也將持續透過品牌合作與門市布局，深化家庭與寵物飲食市場，讓安心與單純的飲食選擇，陪伴更多家庭與毛孩的日常生活。