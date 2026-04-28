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▲粿粿（左）范姜彥豐（右）是昔日夫妻，不過因女方婚內出軌王子邱勝翊，最後兩人鬧上法庭。（圖／粿醬一家YouTube）

藝人粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）不倫案今（28）日宣判，女方將賠給前夫范姜彥豐100萬，屆時判決書也將公開，但涉及個人隱私部分將予以隱匿處理，不過仍讓許多網友好奇粿粿和王子究竟是做了什麼事情，才會讓范姜彥豐憤而離婚，因此非常好奇法院判決書上究竟藏了什麼天大的祕密，而許多網友在Threads分享，只要到「司法院法學資料檢索系統」搜尋關鍵字「士林地法院115年度訴第字377號」就能夠看到判決書全文，不過需要等到5月初或5月5日才能看到，好奇吃瓜的網友需要再耐心稍等一下。士林地院今日公布粿粿、王子外遇案件結果，判定兩人須連帶賠償范姜彥豐100萬元，並負擔全數訴訟費用，至於兩人判決書不公開部分，法院參酌已納入國內法的《公民與政治權利國際公約》及司法院114年最新函釋，裁定以遮蔽當事人姓名方式公告判決內容，以保障個資與隱私，也就是說任何人都可以在「司法院法學資料檢索系統」查詢到兩人「不公開姓名」的判決書。不過因為不公開本名，若是想要查詢到粿粿、王子的判決書內容，那就需要知道兩人的判決字號，熱心網友提供查詢關鍵字為「士林地法院115年度訴第字377號」，不過需要等待約一週才會上傳到「司法院法學資料檢索系統」，想吃瓜的網友需要等到5月初或5月5日才能夠看到。范姜彥豐日前在社群平台上傳自白影片，指控妻子粿粿婚內與王子邱勝翊發生不倫關係，甚至被誘導簽下「放棄婚後財產同意書」，差點一無所有，他坦言事件曝光後，輿論壓力與流言重創事業，使自己陷入經濟困境；針對指控，粿粿也拍片反擊，表示范姜彥豐在婚姻中只在意金錢，甚至開口索討1600萬元離婚費，她強調自己與王子的關係並非發生在赴美期間，而是在母親節與丈夫爭吵之後，不過影片上傳後，輿論並未因此轉向，形象難以挽回。