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記憶體模組大廠十銓今（28）日公布第一季財報，受惠於記憶體超級景氣週期，單季合併營收衝上90.45億元，營業毛利達34.38億元，毛利率38.68%。單季稅後純益22.94億元，每股純益（EPS）27元，季增達181.54%，年增2607%。十銓指出，記憶體市場正迎來強悍的漲價浪潮，預期第二季一般型DRAM合約價將繼續上漲58%至63%，NAND Flash合約價漲幅上看70%至75%。現在每月DDR4與DDR5大約上漲逾1至2成，第三季DRAM及NAND Flash合約價仍將延續上漲趨勢。此外，北美主要雲端服務供應商（CSP）為了加速部署AI推論基礎設施，不僅將高容量伺服器記憶體列為首要採購標的，更透過長期採購協議大舉鎖定產能。十銓表示，由於具規模的新增產能最快需等到2027年底甚至2028年釋出，供需失衡，預計記憶體產業將持續向上。