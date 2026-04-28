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▲邱瓈寬在臉書回應OOR演唱會被質疑舉辦時機不好一事。（圖／Chiu Kwan臉書）

日本搖滾天團ONE OK ROCK於4月25、26日站上台北大巨蛋連開兩場演唱會，兩日共吸引近7萬名歌迷朝聖，寫下日本樂團攻蛋新里程碑，不過演出氣氛過於火熱，引爆周邊居民抱怨聲浪形容演出時根本是「人造地震」，質疑為何演唱會總是要挑在晚上舉辦，掀起許多討論，為此資深媒體人邱瓈寬（寬姐）直接在社群開嗆，「阿不然？辦在大清早？還是上班上課時間？翹班翹課來看？」邱瓈寬（寬姐）今日在臉書回應ONE OK ROCK大巨蛋演唱會遭抗議一事，「阿不然？辦在大清早？還是上班上課時間？大家上班上課時間？翹班翹課來看？還是沒工作的失業的人、退學不用上學的？退休了有閒的人看？」認為演唱會就是配合多數人有空的時間才舉辦，若是辦在大白天是沒有人要看的。日本搖滾天團ONE OK ROCK週末連續兩天登上台北大巨蛋開唱，吸引約4萬名歌迷進場朝聖，更寫下首組日本團體攻蛋的重要里程碑，然而活動卻引起周遭居民反彈，因為演出的兩個小時中周遭可以說是「人造地震兩小時」，讓大家超崩潰紛紛求助里長，甚至質疑「演唱會一定要辦在晚上嗎？」希望可以儘速改善。面對爭議，台北市政府體育局已要求主辦加強管理，並在場內宣導觀眾以「拍手取代跳動」，現場歌迷指出，活動工讀生隨時都在勸導粉絲別跳起來，不過此舉卻引發部分歌迷無奈，認為演唱會就是要投入其中，若是不能跳的話會影響演出體驗，身為粉絲和觀眾面對這樣的情形都是相當無奈。