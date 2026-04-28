大樂透第115000048期今（28）日晚間開獎，台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透1億頭獎槓龜未能送出，下期5月1日頭獎仍是1億元。但本期開出2注貳獎，中獎彩券行位於台北市信義區、南投市三和里，兩名得主只差1個號碼就能抱走1億元頭獎，最終僅獲得154萬2680元的貳獎獎金，成為今晚最名副其實的悲情幸運兒。
大樂透4/28開獎了！貳獎兩注均分：獎金僅154萬
今（28）晚大樂透頭獎1億元，晚間透過直播開獎，大樂透第115000048期大樂透開獎號碼為「06、10、14、25、26、32」，特別號「07」。本期頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券位於台北市信義區、南投市三和里，兩位得主均分獎金，分別獲得154萬2680元。
📍台北市信義區吳興街93號－富壕彩券行
📍南投縣南投市三和里三和一路28號1樓－一夜爆富彩券行
依照大樂透開獎規則，若對中5碼再加上特別號即可拿下貳獎，而頭獎門檻則必須6碼全中。本期中獎者全都只差一個號碼就能晉級頭獎，最終雖抱回154萬元獎金，卻與動輒上億元的頭獎擦肩而過，差距之大也讓不少人感到相當惋惜。
🟡4月28日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：06、10、14、25、26、32，特別號07。
49樂合彩：06、10、14、25、26、32。
今彩539：07、08、21、35、38。
39樂合彩：07、08、21、35、38。
3星彩：2、3、1。
4星彩：3、1、2、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（28）晚大樂透頭獎1億元，晚間透過直播開獎，大樂透第115000048期大樂透開獎號碼為「06、10、14、25、26、32」，特別號「07」。本期頭獎未開出，但誕生2名貳獎得主，中獎彩券位於台北市信義區、南投市三和里，兩位得主均分獎金，分別獲得154萬2680元。
📍台北市信義區吳興街93號－富壕彩券行
📍南投縣南投市三和里三和一路28號1樓－一夜爆富彩券行
依照大樂透開獎規則，若對中5碼再加上特別號即可拿下貳獎，而頭獎門檻則必須6碼全中。本期中獎者全都只差一個號碼就能晉級頭獎，最終雖抱回154萬元獎金，卻與動輒上億元的頭獎擦肩而過，差距之大也讓不少人感到相當惋惜。
大樂透獎號：06、10、14、25、26、32，特別號07。
49樂合彩：06、10、14、25、26、32。
今彩539：07、08、21、35、38。
39樂合彩：07、08、21、35、38。
3星彩：2、3、1。
4星彩：3、1、2、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主。