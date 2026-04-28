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記憶體模組大廠威剛28日公布第一季財報，單季稅後淨利95.34億元，一季賺贏去年全年72.93億元，每股稅後純益（EPS）更一舉衝上30.05元，較去年同期1.72元，年增1647%。威剛第一季營收261億元，年增163.4%，歸屬母公司淨利95.34億元，季增131%、年增1711%，毛利率55.7%，較去年同期13.7%暴增，營業利益率47.1%。威剛董事長陳立白表示，在多家大廠停產DDR4及DDR5，加上HBM缺貨，今年DRAM供貨吃緊，仍看不見緩解跡象，首季財報是好的開始，全年營運績效將如萬馬奔騰。陳立白表示，這波由AI驅動的記憶體需求不是短期循環，預期第二季DRAM與NAND Flash合約價漲幅將超過4成。威剛28日以漲停價484元作收，成交張數59010張，是連續兩個交易日漲停。本月以來漲幅44%，蓄勢挑戰前波高點525元。