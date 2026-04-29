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▲《穿著PRADA的惡魔2》忠實呈現媒體業受到的衝擊，讓相關業者心有戚戚焉。（圖／二十世紀影業提供）





本文摘要如下： 《穿著PRADA的惡魔2》導演、主要演員、類型、片長

《穿著PRADA的惡魔2》劇情簡介

《穿著PRADA的惡魔2》角色簡介

《穿著PRADA的惡魔2》必看亮點

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▲安海瑟薇(右）在《穿著PRADA的惡魔2》服裝價格比首集還貴，喜愛時尚的觀眾會看得很過癮。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》梅莉史翠普演技依然精湛，呈現出時尚女魔頭面對市場生態衝擊後的改變。（圖／摘自IMDb）

▲安海瑟薇在《穿著PRADA的惡魔2》這襲連身長裙需要40位師傅打造，定價高達7900美元，約合台幣24.9萬元。（圖／美聯社／達志影像）

全球觀眾期待快20年才終於等到《穿著PRADA的惡魔2》，今（29）日起就在全台各地盛大上映，各大戲院、影城幾乎都能看得到。2006年上映的首集，描述一心想當出色記者的小安，意外被時尚雜誌《伸展台》的主編米蘭達聘為小助理，從此開始一連串被奚落、使喚、做再好也很難被讚賞的痛苦時光，後來她才能理解主編的複雜心情，注意到自己有哪些需要改進的部分。事隔20年，小安是否成為自我期許的幹練新聞人？又為何再度回到米蘭達的旗下？彼此之間是否又有新的衝突？片中都會給觀眾答案。《NOWNEWS今日新聞》特別整理《穿著PRADA的惡魔2》劇情和角色簡介、必看亮點、刪減內容等資訊，讓粉絲們有更全面的了解。📽️大衛法蘭柯（《穿著PRADA的惡魔》、《馬利與我》、《最美的安排》）梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇、賈斯汀賽洛、劉玉玲、肯尼斯布萊納文藝、喜劇、劇情1小時58分（普遍級）📽️《伸展台》雜誌遇上報導失誤、遭撻伐的形象風暴，集團老闆聘用曾經擔任主編米蘭達助理的小安再回來，擔任專題總編，另一位昔日助理艾蜜莉，已經是精品名牌的高層人員，掌握雜誌最需要的廣告預算，對昔日老闆態度變得高高在上，讓小安很不習慣。由於集團內部發生大變故，《伸展台》面臨被縮編、甚至裁員的風險，小安與米蘭達必須合作找到有意收購的買主，設法保住自己的飯碗。📽️米蘭達（梅莉史翠普飾）：時尚雜誌《伸展台》的主編，對於屬下要求嚴苛、氣勢十足，人見人怕。由於傳統紙媒式微，為了雜誌的廣告預算，不得不對已是精品業高層的昔日助理低聲下氣，正當她期待自己在媒體集團內升官，卻發生了意想不到的變動。小安（安海瑟薇飾）：曾經是《伸展台》主編米蘭達的第二助理，後來成為跑遍美國各地撰寫專題報導的優秀記者，卻在獲得業界肯定時收到服務單位大裁員的消息，意外被前東家《伸展台》找回去做專題總編，又碰上了當初的惡魔長官。艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾）：曾是米蘭達的第一助理，目前是國際精品在美國的高層，對前老闆態度有180度轉變，離婚後又套到有錢男友，享受被砸錢寵愛的滋味。奈吉（史丹利圖奇飾）：《伸展台》藝術總監，長期為米蘭達的得力助手，對於時尚的品味一流，雖然不會用溫暖的話語哄小安，卻總是在她需要幫助時伸出援手。班吉（賈斯汀賽洛飾）：減肥後宛如變了個人的富豪，艾蜜莉的現任男友，砸錢寵她不手軟，意外被捲入《伸展台》的經營權戰爭。莎夏（劉玉玲飾）：班吉的前妻，離婚後成為全球最富有的女性之一，《伸展台》一直想邀她訪問都找不到人。史都（肯尼斯布萊納飾）：米蘭達的現任丈夫，是她全力在職場上拚搏時的最佳後盾。📽️1.梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗再度回歸，彼此之間有新的愛恨糾葛，每一個人都展現出時間淬煉之後的新面貌，和上一集既熟悉又有點不同，對手戲依然相當精彩。2.成本增加3倍多打造出更氣派、豪華的場面，光是服裝大秀就不只一場，還實地前進時尚之都米蘭拍攝，順便將《最後的晚餐》壁畫、米蘭大教堂、艾曼紐二世拱廊等當地勝景，甚至鄰近區域的科摩湖等都呈現在觀眾眼前，義大利的風光為全片增色不少。3.真實反映媒體業目前的艱難現況：全球傳統紙媒都傳出縮編、裁員的風聲，不少優秀的媒體人淪為犧牲品，閱聽大眾對於嚴肅的優秀報導興趣缺缺，記者必須迎合市場爭取點閱率，劇情裡都有提到，給人省思。4.重量級大咖助陣，像是英國的編導演全才、奧斯卡得主肯尼斯布萊納，扮演梅莉史翠普的現任丈夫，彼此之間的對手戲雖然不多，卻展現出「高手對高手」的絕佳默契，彷彿彼此真的經歷了長時間的婚姻生活。劉玉玲的角色出場時間也不長，卻是情節的關鍵人物，她的氣場也把「全球女富豪」人設成功撐起來。包辦電影主題曲又親自在片中亮相的女神卡卡，則與梅莉史翠普有趣味的對手戲。5.更多精品、設計師品牌的服裝與配件入鏡，時尚粉絲準備看到目不暇給。讓觀眾等待快20年才推出的這部續集，仍然在講時尚雜誌的經營，因此華服靚衫肯定少不了，並且隨著女主角小安的經濟狀況提升，片中的服飾比起首集還要昂貴，像是一襲讓人印象深刻、她在紐約街頭現身時所穿的色塊拼接連身長裙，因為需要40位師傅合力打造，定價7900美元（約合台幣24.9萬），讓人咋舌，片中還有其他差不多一樣高檔的服裝，看頭很豐富。📽️近年來在好萊塢當紅搶手的「美胸女神」席德妮史威尼，曾經在《穿著PRADA的惡魔2》拍攝時被發現人在現場，各方懷疑她有在片中亮相，後來才知道她雖然確實以本來的身分客串，卻因為她的段落與片子進行的節奏不太合、放在裡面很奇怪，最後被導演大衛法蘭柯剪光。原先她是在米蘭達、小安一起去找艾蜜莉時，撞見艾蜜莉正在為她搭配造型，藉此帶出艾蜜莉現在已是精品品牌的高層，上映版以完全沒有席德妮的畫面。