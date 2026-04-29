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▲《穿著PRADA的惡魔2》梅莉史翠普（如圖）呈現出時尚女魔頭面對媒體生態劇變後的改變，不得不向過去的助理低頭。（圖／摘自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》成本比上集增加好幾倍，劇組大手筆前進義大利著名的景點科摩湖拍攝。（圖／摘自二十世紀影業 YT）

▲劉玉玲在《穿著PRADA的惡魔2》演了個戲分不多，卻很關鍵的角色。（圖／美聯社／達志影像）

▲安海瑟薇在《穿著PRADA的惡魔2》這襲連身長裙需要40位師傅打造，定價高達7900美元，約合台幣24.9萬元。（圖／美聯社／達志影像）

今年暑期首部續集大片《穿著PRADA的惡魔2》正式推出，除了梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗等首集要角回歸的話題外，該片為何讓觀眾如此期待？其中一個噱頭，是上一集被欺壓到心態失衡的小助理艾蜜莉布朗，這集搖身一變為精品高層，讓前老闆梅莉史翠普為了廣告預算不得不低聲下氣。超討人厭的長官向曾被壓迫的小助理低頭，應該是絕大多數上班族的夢想，大家都想看到這樣的場面。《穿著PRADA的惡魔2》劇情描述安海瑟薇扮演的菜鳥小助理，多年後變成受到同業頒獎的優秀記者，卻又面臨報紙經營每下愈況大裁員的尷尬處境。梅莉史翠普飾演的時尚女魔頭，過去喊水會結凍，現在也被迫要適應新的環境；昔日遭她欺壓的助理艾蜜莉，現在卻變成雜誌廣告金主的代表，提出的要求她不敢都拒絕，還得靠身旁的人為她跟艾蜜莉討價還價。討人厭長官與可憐小助理的180大轉變，哪個在上班時受了一肚子氣的小員工，不會覺得大快人心、分外期待？除了這些角色關係的變化，《穿著PRADA的惡魔》曾被奉為職場經典，續集則忠實呈現媒體業的劇烈轉變，紙媒式微、大家都得邁進網路的園地，但網友注意力有限，有深度的好文常常得不到太多人青睞，記者為了拚點閱得寫很多自己不甘願、沒興趣的媚俗內容。這不只在美國，是全球各地都存在的現象，無怪乎先睹為快的歐美評論，會認為《穿著PRADA的惡魔2》對媒體的剖析有點太犀利到讓業界人士不太舒服。有意思的是，片中的媒體遭逢縮編、單位裁撤、甚至經營權恐易主的危機，這部片卻因為首集票房大賺、戲院收入將近成本的10倍，爭取到多很多的預算，因此場面明顯比上一集豪華不少。首集的巴黎時裝週，梅莉史翠普由於預算有限還沒辦法實地出外景，這一集的米蘭時裝週規格大升級，劇組前進當地著名的景點包括米蘭大教堂、艾曼紐二世拱廊、史卡拉廣場等取景，甚至還到了喬治克隆尼曾在湖畔有別墅的科摩湖拍攝，美景讓畫面大加分。《穿著PRADA的惡魔2》也邀請到比首集更多的大咖來助陣，像是華人女星在好萊塢的指標人物之一劉玉玲，扮演一位「全球富豪」等級的超有錢名女人，戲分並不多，卻是很關鍵的存在，她本身的氣場也完全把角色撐起來。珍妮佛安妮絲頓除了布萊德彼特外的另一任前夫賈斯汀賽洛，則飾演劉玉玲的前夫，和艾蜜莉布朗有感情對手戲。至於女神卡卡包辦主題曲之餘，也以自己的身分登場，卻和梅莉史翠普有微妙的關係，觀眾進戲院就明白。當然，《穿著PRADA的惡魔2》絕對會吸引不少時尚迷上戲院，相較於首集因為不少精品名牌擔心得罪到時尚女魔頭一角的本尊、前美國版《VOGUE》主編安娜溫圖，不敢高調出借自家產品，這一回名牌精品爭搶和片子攜手。除了米蘭時裝週是在Dolce & Gabbana的春夏發表會上拍攝，艾蜜莉布朗一出場就顯示她是迪奧的高層，COACH等的產品也都有在片中亮相，安海瑟薇還穿了一襲色塊拼接、要價台幣24.9萬的連身長裙，光是華服靚衫與精品，就能讓人看得目不暇給。《穿著PRADA的惡魔2》全台上映中。