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2026最後一波春雨到來！今午後變天雨掃全台：中部以北雨最大

▲氣象專家林得恩表示，2026最後一波春雨於今日到來，午後中部以北雨勢最集中。（圖／林老師氣象站）

▲氣象署說明，周三、周四鋒面通過全台有雨，勞動節連假放晴。（圖／中央氣象署）

勞動節連假天氣一次看！下周梅雨鋒面報到

▲氣象署提及，本週五鋒面遠離，全台各地回到多雲到晴，週日新一波鋒面接近，南部有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

2026最後一波春雨今到來！氣象專家林得恩表示，今（29）日開始受到春雨鋒面接近影響，各地逐漸轉為局部短暫降雨，午後中部以北雨勢最集中，晚上則受到東北季風影響轉涼降溫；此外，氣象專家吳德榮則提醒下周一、二（5月4日、5日）將迎來首波梅雨鋒面，到時全台將局部陣雨與雷雨機率，提醒民眾持續關注天氣變化。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今年最後一波春雨鋒面到來，今（29）日天氣受春雨鋒面接近及影響，清晨至上午，離、外島的澎湖、金門及馬祖地區開始陸續都有局部短暫陣雨或雷雨發生，並有局部較大雨勢的機會。今日白天起，各地逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區及南部山區有局部短延時大雨發生的機率；其中，午後的中北部山區降雨將會是最為集中且顯著。晚起，由於東北季風增強緣故，中部以北及東北部地區天氣開始轉涼，夜晚低溫稍下降到攝氏18至21度之間，而南部及東南部地區低溫也只剩下到攝氏21至24度。林得恩進一步提到，明（30）日至後天（5月1日）清晨，受春雨鋒面快速通過及東北季風影響，環境動力條件減少，但仍有暖舌指向中南部山區，加上中層大氣偏濕，預估各地仍有零星短暫陣雨，但發生豪雨機率評估偏低；氣溫變化部份，中部以北及宜花地區體感稍涼，提醒民眾留意天氣變化、適時添加衣物。氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，根據最新模式模擬顯示，勞動節連假週五、六（5月1日、5月2日）鋒面遠離，天氣轉晴時多雲、氣溫逐日升。但週日（3日）南方水氣略增，各地大致晴時多雲、馬祖易有霧；白天暖熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。不過下週一、二（4、5日）受到梅雨季首波鋒面影響、中部以北有局部陣雨或雷雨，南部地亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週三至週五（6至8日）鋒面減弱、遠離，各地天氣好轉。不過根據但美國模式模擬顯示，下週三、四鋒面仍在臺灣附近徘徊，天氣未好轉，顯示模擬的不確定很大。由於各國模式仍將持續調整，應繼續觀察。