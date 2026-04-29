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▲蓁蓁透露自己從學生時期就購入0050，如今已經持有超過10年，報酬率高達336%。（圖／翻攝自蓁蓁Threads@funkygirls_jennifer）

蓁蓁0050長抱十多年 投報率突破336%

不只0050 00878、006208同步布局

▲除了0050之外，富邦台50（006208）也是她的投資標的。（圖／翻攝自蓁蓁IG@funkygirls_jennifer）

不只是隱藏股神 更是炸雞店老闆兼雨神

富邦育樂啦啦隊Fubon Angels前成員、現任富邦悍將女團長蓁蓁（周佳蓁），平時以活潑形象與場邊應援聞名，沒想到私下竟是隱藏的長期投資高手，她昨（28）日在社群分享自己的投資成果，揭露自己買了十幾年的0050（元大台灣50），如今報酬率飆破330%，被粉絲、球迷封為「啦啦隊股神」，甜美的外表與精明的投資理財形成強大對比，引發網友熱議。蓁蓁也在Threads上大方分享自己的投資心法，讓不少網友大讚她眼光獨到。蓁蓁昨日在Threads分享自己持有的ETF已經陪伴多年，從學生時期一路投資至今，幾乎見證了整段青春歷程，她透露自己長期持有的主力標的是元大台灣50，且從大學時期就開始布局，至今已超過十年以上，她表示平時並沒有頻繁操作，反而是採取長期持有策略，讓資產自然累積。根據蓁蓁公開的數據，光是她0050目前的報酬率已突破330%，驚人績效讓不少網友震驚，對比短線交易者的高進出頻率，她的投資方式更偏向穩健長線，也被不少粉絲視為「最實際的理財範本」。除了0050之外，蓁蓁也同步投資其他熱門ETF，包括國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）都是她的投資標的，她透露自己006208採取每月定期定額投入，幾乎是「無腦買」策略，目前報酬率也已突破100%。面對粉絲詢問，蓁蓁大方分享自己的配置邏輯，顯示她對市場已有一定的理解，這種分散投資與長期累積的方式，也讓不少網友開始討論是否跟進她的策略，形成另類投資話題。事實上，蓁蓁除了前啦啦隊員、應援團長、隱藏股神外，同時也是一間酒吧及3間炸雞店的老闆，其中一間位於新莊棒球場正對面，讓不少球迷跟粉絲在比賽日都會特地去捧場，顯示她專業的眼光及精準選址，不僅是「啦啦隊股神」，更是「投資理財專家」。有趣的是，蓁蓁不論是在當啦啦隊時，或是轉任應援團長後，每每輪到她上班時總是高機率碰到下雨或延長賽，讓她除了「啦啦隊股神」的綽號外，還有「十點蓁」、「雨神」的封號，也意外讓她因此出圈，被更多網友所認識。從蓁蓁的投資心法來看，不少網友認為她最大的關鍵在於「長期持有」與「穩定投入」，甚至有人直言「刪掉股票App、不看盤才是最佳策略」。這樣的觀念也獲得不少理財族認同，認為她的方式比短線操作更值得學習。