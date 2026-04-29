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新北藍白合民調出爐，川伯毫無懸念的出線，蔥哥黯然退場，損失最大的卻是明玉牛肉麵爐主小玉。然而，藍白合並未讓川伯選情起死活生，鏡週刊寫川伯競辦內部一團混亂，議而不決，議題走向混亂，鎚子變刷子，點出川伯最大的問題，不在於他人設如何？是否能幹？形象好壞？而是他長期擔任副手與幕僚，缺乏主官所需的政治敏感度與決斷能力。川伯的問題，其實是新北藍營長期以來的問題，並非川伯一人所獨有。朱立倫任新北市長那八年，培養出一批資深幕僚，主導選舉議題與文宣，擔任朱之副手的侯友宜與李四川，很難脫離他們的掌控，使得選戰節奏老讓人聞到濃濃的朱圈味。這種朱味不是不好，但常脫離候選人本身特質，最後還是得靠組織大贏，以實擊虛，文宣反而多是守勢作戰，沒出大事就是好事，但這種打法，面對現今蘇巧慧已經營經年的紮根與強勢打法，恐怕沒那麼容易。侯友宜第一次選的時候，一樣有競辦內部的爭權奪利問題，謝政達領的一批人，與另一批人馬不合，一樣常常議而不決，弄到輔選的公關公司主將紛紛辭職走人。文宣幕僚寫的稿子太過文青語言，善於台語溝通的猴爺根本唸不出來，最後還把一位離職的公關公司成員私聘回來，上車隨行，幫他翻譯成猴爺講得出來的語句，才把講話問題解決。一開始，行程組排的行程左衝右突，猴爺透過警察系統找了批退休警官來管行程，先遣、踩線、拉人、計時一條龍作業，按照效率路線排定行程，後期猴爺才能順利掃完廣大新北，每場到站誤差不超過五分鐘。猴爺終究是武將出身，當過主官，有其殺伐決斷的霸氣，直接自己動手解決問題，但川伯缺乏這種特質。川伯是個好人，幕僚中也不乏曾是他長官的親信，但現在他是主官，就必須展現霸氣，開會議而不決，那就把門鎖起來，自己先去睡覺，有結論再來跟他報告。川伯自己也要有高度的政治敏感度，覺得不好的題目與文稿直接否決，不能讓幕僚架著他走，自己要掌握形象定位與選戰節奏，「多用循吏，少用清流」，多聽老將的建議，內部經常兵棋推演正反攻防，而不是迷戀他自己完全不熟的文宣與創意。舉例來說，川伯的起手式，根本不該是去跑社團聚會，或搞些不痛不癢的文宣創意，而是去跑偏遠山村。解決偏遠山村疑難雜症，才是鞏固川伯「做事」形象的玩法。剛毅木訥，缺乏油嘴滑舌能耐的川伯，跑再多社團也加分有限，跑偏鄉解決陳年老案，才是突出他能力的手段。但川伯偏不走這味，搞個「瓢虫公車」，被人笑問，那上頭的乘客該叫啥？喊建「盧社大橋」，被笑說唸快點像「魯蛇(Loser)」；跑去華翠大橋玩諧音梗「滑脆」，網友問下一站是不是該去萬板大橋被打一萬下板子？怕是李四川當場被打腫成李乾龍了說？反之，蘇巧慧的選戰節奏仍舊在穩穩的推進，明顯的蘇方是照劇本按表操課，川伯卻表現得好像連劇本大綱都沒有，打得是一盤散沙。川伯現下，怕是只有找猴爺來當總操盤手，才鎮得住這些各方角頭。隔條河的萬安公子也不是太妙。沈伯洋出線早已不是新聞，但他出手卻似乎讓萬安系有點措手不及，回應得頗為混亂。巧心等人對沈狂轟濫炸，無非是想喚起大罷免的仇恨值，同時逼沈回應吵嘴，帶歪選戰焦點，但沈卻不吃這套，照走自己的步伐，弄個頭髮就玩起一片AI變髮風潮。然後台北市又出現「安鼠之亂」，連「龜鼠感」的梗圖都出來了，萬安公子卻抵死不回應，才剛離任副市長的川伯也不吭聲，任由市民不滿與恐慌繼續悶燒，滿河道的老鼠照。轉頭，萬安公子挑沈伯洋的無限城論壇來動漫梗拌嘴，這格局也未免小了點。顯然，萬安公子是有其選戰劇本的，但這劇本完全沒料到對手出招方向，有點呆若木雞。老藍友喝酒嘆氣，台北有個萬安生命，新北有個龍巖真龍，這仗是怎麼打啊？其實，議題設定務實點，雙北執政的萬安川伯會佔盡優勢，但他們的團隊卻偏愛在隻字片語中找碴，放任市民切身痛感問題不積極處理，完全的本末倒置。老鼠問題從一月份漢他病毒在北市爆發那一刻就開始了，至今已有好幾個月時間，北市府有效處理了嗎？沒有。老鼠需要躲藏空間，最好的地方就是下水道，北市府大可宣佈一個月的滅鼠計劃，大量投放滅鼠藥劑，佈置鼠筒鼠籠，全面掏空下水道淤泥，每月兩次下水道噴藥，起碼遏制鼠患蔓延。認真且高調的處理問題，正是執政者獨享的專利。相反的，低調處理甚至不承認、不回應小市民切身問題，換來的只會是失望與離去，是市民對執政者態度的質疑，是信任度的崩塌，一旦固化，就再也回不去了。其次，視野與格局的開展，才是政治語言引人入勝的所在。如果市長的眼光只放在手邊的婆婆媽媽事，那就會是一整桌的小菜，看不見讓人食指大動的米其林主菜。雙北是整個台灣的大腦，是未來台灣出現Mega City的主軸，是整個東亞交通、貿易、與爭奪的核心，是東西方世界競爭與交換、交流的邊界，一如君士坦丁堡與黎凡特，是海洋文明與大陸文明的交界，放在世界座標下，才看得出雙北的定位、重要性、及發展潛力。雙方動漫梗你來我往，卻講不到動漫的內核。動漫與科幻小說，其實是現代科技與產業的發想泉源。電腦、手機、網路、AI、電動車、機器人、甚至登月與火星殖民，多是先出現於動漫與科幻小說，再變成卡通，再組成理論與研究，最後才工業化成為現實物件。當對岸一路管制封鎖，連三體二創都被言論管制所扼殺，台灣正迎來華語文化圈最好的創造機會，因為我們有幾乎無限的自由發想空間，與創意激盪環境，但對岸卻只有政治正確。誰說動漫只是小孩子不正經的課外讀物？學養俱佳的學霸專家們，推理紮實的動漫、卡通、科幻作品，才是跳躍或推進整個世界的原始動力。城市是人類生活歷程中的自然產物，一個城市，是人們生活中交易的場所、安全的住居、與精神的寄託。如果這些市長參選人們，能夠橫向的以世界座標來定位雙北，以歷史縱深來思考城市走向，也許才能跳出那些8+9式的辱罵語言，與自己覺得好笑，其他人都覺得不好笑的諧音爛梗，在選戰中講出讓人們眼睛一亮的論述。選舉，不一定就是個無聊又無厘頭的吵架過程，也可以是個提出完全新觀點、創造新觀念的群眾教育場域。候選人們可以想得更加通透，如此使你們的決定更加有信心且更有說服力，那才會造就一場讓人懷念的選戰。●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com