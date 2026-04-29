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▲氣象署說明，周三、周四鋒面通過全台有雨，勞動節連假放晴。（圖／中央氣象署）

▲氣象署指出，本周台灣氣溫日夜溫差大，白天飆破30度，早晚只有20度上下。（圖／中央氣象署）

受到鋒面與東北季風影響，天氣風險公司分析師黃國致指出，台灣一周天氣晴雨冷暖變化頻繁，今明兩天（4月29日至4月30日）全台轉為不穩定天氣型態，中部以北降雨最為明顯，局部恐有大雨；周五、周六（5月1日至5月2日）短暫回穩回暖，周日（5月3日）再有新一波鋒面接力報到，天氣再度轉差。黃國致說明，今天鋒面通過，午後各地天氣由晴轉陰，陸續出現短暫陣雨或雷雨，中部以北、南部山區有局部短延時大雨發生機率。周四仍維持全台陰雨型態，北部、西半部容易出現雷雨，中部以北降雨還是最為顯著。氣溫方面，黃國致提及，受到降雨與冷空氣影響，今明兩天中部以北及東北部明顯降溫，北部高溫約21至22度，體感偏濕涼，中部約25至28度，南部則仍可達30度左右，受影響相對較小；整體而言，北台灣降溫最有感，早晚溫差與濕冷感提升，建議適時添加衣物避免著涼。隨著東北季風減弱，周五、周六天氣短暫回穩，各地轉為多雲到晴，氣溫也逐步回升，白天偏暖甚至微熱，只剩東部及恆春半島有零星降雨，午後山區也可能出現局部雷陣雨，勞動節連假前兩天算是適合出遊。黃國致提醒，周日起另一波鋒面逐漸接近，西半部地區雲量增加，會出現局部短暫陣雨或雷雨，午後山區同樣有降雨機率，入夜後至下周二（5月5日），隨著鋒面通過及東北季風再度南下，中部以北都是多雲到陰，並伴隨短暫陣雨或雷雨的天氣，其它地區也有局部降雨，整體天氣再度轉趨不穩。氣溫部分，下周二中部以北、東北部將再度轉涼，北部高溫降到23至24度，中部25至26度，南部及東南部影響相對有限。未來一周天氣變化節奏非常快速，從濕冷到回暖再轉雨，民眾應隨時關注最新預報，靈活調整穿著與行程安排。