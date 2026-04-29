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▲日本公信力很高的八卦週刊《週刊文春》預告，今天報出嵐Arashi談禁忌戀愛的新聞。（圖／X@週刊文春 @shukan_bunshun）

《週刊文春》爆料嵐談禁忌戀 粉絲：外遇要被爆出來了？

嵐Arashi介紹 日本天團、5/31解散

日本天團嵐（Arashi）將於5月31日解散，卻被知名八卦週刊踢爆成員外遇，《週刊文春》在昨晚重磅預告：「2026年4月29日12:00公開嵐成員『被禁止的戀情』。」更附上剪影寫上「嵐成員」，讓眾多網友跟粉絲嚇呆，但意外的是，多數留言卻出現「對象是那個人嗎？」也有人表示：「既然說是被禁止的關係，那就是外遇吧？」一則貼文就吸引900多萬人瀏覽。日本知名八卦週刊《週刊文春》向來爆料準確，包含坂口健太郎&永野芽郁、永野芽郁&田中圭的不倫戀等等；28日再丟震撼預告文，表示這次要踢爆的對象，正是日本天團嵐Arashi的成員，「預計2026年4月29日12:00公開嵐成員『被禁止的戀情』」。在日本，被禁止的愛多半是說「外遇」，許多網友都震驚留言：「欸…原來是外遇嗎…太難過了，有人知道詳情的拜託留言跟我說🙏真的好崩潰」、「既然說是被禁止的關係，那就是外遇嗎？對象是那個人嗎？」、「那件事終於要被爆出來了嗎」；也有粉絲痛批《週刊文春》掃興，護航偶像說：「不是說5月31日就要解散了嗎？之前光靠嵐的話題也賺夠多了吧？等解散之後再爆不行嗎？還是一樣愛潑冷水賺錢，個性 沒扭曲還做不來這種工作」。嵐Arashi是日本偶像史上最具代表性的國民團體之一，成員包括大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等5人，當年由傑尼斯事務所（現名：星達拓娛樂）從「關東小傑尼斯」練習生中挑選組成，並於1999年11月3日出道，出道至今已走過27年。不過，團體自2021年1月1日起進入活動休止期，成員各自發展個人事業；2024年4月嵐也與公司共同成立「株式會社嵐」，由成員直接參與營運，負責粉絲俱樂部與新人偶像培育等事業。如今嵐已確定將於2026年5月底正式解散，並計畫舉辦當年因2020年疫情取消的巡迴演出，也已在3月發表解散前推出的最後一首數位單曲《Five》，目前正在日本各地舉辦告別演唱會。