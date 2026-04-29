藝人粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）不倫案昨（28）日宣判，女方元配范姜彥豐獲判100萬元，屆時判決書將公開，不過姓名均以隱匿處理，粿粿與王子火速認諾一切，為的是不讓不倫鹹濕對話被寫在判決書裡，引發社會關注。值得注意的是，范姜彥豐下月2日將現身台中勤美誠品出席一日店長活動，外界認爲他屆時不會多加闡述判決書內容，因為女兒「粿醬」的媽媽畢竟是粿粿，顯見范姜彥豐想要保護其無邪童年的心情，父愛之偉大。
范姜彥豐3天後現身！保護女兒恐不談判決書
范姜彥豐下月2日下午1時將現身台中勤美誠品，以一日快閃店長的身分出席母親節線下活動，屆時將與現場粉絲互動、分享母親節之於自己的意義等，這也是范姜彥豐在判決結果出爐後，首度公開露面，屆時一定會被關心判決書內容。
然而，外界認爲范姜彥豐如先前聲明，「破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省」，到時應該不會多加闡述判決書內容，因為女兒「粿醬」的媽媽畢竟是粿粿，為了不讓女兒長大後看得到媽媽的黑歷史，范姜彥豐即便再不滿，都選擇吞忍下來。
粿粿王子判決書怎麼查？最晚5／5公開於眾
士林地院昨公布粿粿、王子外遇案件結果，判定2人須連帶賠償范姜彥豐100萬元，並負擔全數訴訟費用，至於判決書不公開部分，法院參酌已納入國內法的《公民與政治權利國際公約》及司法院114年最新函釋，裁定以遮蔽當事人姓名方式公告判決內容，以保障個資與隱私。
不過因為不公開本名，若是想要查詢到粿粿、王子的判決書內容，那就需要知道兩人的判決字號，有熱心網友提供查詢關鍵字為「士林地法院115年度訴第字377號」，不過需要等待約1週才會上傳到「司法院法學資料檢索系統」，想吃瓜的網友下月初或下月5日就能夠看到。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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范姜彥豐下月2日下午1時將現身台中勤美誠品，以一日快閃店長的身分出席母親節線下活動，屆時將與現場粉絲互動、分享母親節之於自己的意義等，這也是范姜彥豐在判決結果出爐後，首度公開露面，屆時一定會被關心判決書內容。
然而，外界認爲范姜彥豐如先前聲明，「破壞家庭的加害者及共犯能夠深刻反省」，到時應該不會多加闡述判決書內容，因為女兒「粿醬」的媽媽畢竟是粿粿，為了不讓女兒長大後看得到媽媽的黑歷史，范姜彥豐即便再不滿，都選擇吞忍下來。
士林地院昨公布粿粿、王子外遇案件結果，判定2人須連帶賠償范姜彥豐100萬元，並負擔全數訴訟費用，至於判決書不公開部分，法院參酌已納入國內法的《公民與政治權利國際公約》及司法院114年最新函釋，裁定以遮蔽當事人姓名方式公告判決內容，以保障個資與隱私。
不過因為不公開本名，若是想要查詢到粿粿、王子的判決書內容，那就需要知道兩人的判決字號，有熱心網友提供查詢關鍵字為「士林地法院115年度訴第字377號」，不過需要等待約1週才會上傳到「司法院法學資料檢索系統」，想吃瓜的網友下月初或下月5日就能夠看到。
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