114年度綜合所得稅網路申報系統已經開啟，從28日起就可以查詢今年應該要繳多少稅，許多人都不知道要怎麼查，其實只要使用「手機報稅查詢」不用1分鐘就能看到結果。許多小資族查完之後大傻眼表示：「5月開始吃泡麵，領的薪水都拿去繳稅了。」《NOWNEWS》本篇文也教大家怎麼用手機報稅查詢、簡單步驟教學，提供給需要報稅的民眾快速掌握資訊。
為了讓民眾提早掌握所得和扣除額資料，財政部電子申報繳稅服務網已經在28日上午8時正式啟用，民眾現在可以使用114年度綜合所得稅網路申報系統查詢功能，只要完成身分驗證，就能先登入下載相關資料。不過提醒民眾，現在只是查詢相關資料，真正申報和繳稅期間仍然是5月1日至6月1日哦！
114年綜所稅查詢「用手機最快」！步驟教學一次看：不用1分鐘
而想要查詢114年綜所稅的民眾，使用手機絕對是最快的方法，首先先到財政部電子申報繳稅服務網之後，點選「手機報稅」，接著點選第一個「行動電話認證」，輸入身分證字號、選填電信業者、手機門號以及健保卡卡號，記得這邊要開啟自己電信的網路，不能連接Wi-Fi哦！
接著按下一步就會跳出114年度綜合所得稅的相關內容，內容會看到「應自行繳納稅額」的估算數字以及其他資料，民眾大概有個底知道自己5月申報要繳多少錢，也可以試算到時候申報加上「特別扣除額」之後，大概可以減稅多少。《NOWNEWS》記者也試算，以月租1萬套房可以申報退稅的話，一年12萬可以退5%税就能省下6000元，到時候報稅時就能再減免，真的是不無小補，希望讀者都有個好房東！
報稅季來臨一次扣款太痛！小資族查完心涼：5月吃泡麵
不少小資族也在第一時間查完之後在社群「Threads」討論：「沒查不知道今年要繳那麼多税，真的是快哭了」、「真的好慘，社畜還要繳稅2萬5......5月要吃泡麵了」、「哭出來，去年因為獎金領比較多，全部都變收入，今年完全沒獎金，繳稅要繳月薪一半，看到數字傻眼」、「要繳7萬多路過，政府一年一度搶錢大會」、「每年到繳稅那個月都比較拮据也是真的哈哈哈哈哈」。
也有人曬出天價340幾萬的扣繳單表示：「真的要吃泡麵了！」但也有不少網友驚呆：「要繳到340萬年收入到底多少啊？」、「什麼工作竟然要繳到340萬，太離譜了！」、「超誇張第一次看到有人繳340萬欸，是做什麼職業啊？」、「之前聽過朋友姊姊繳50萬已經很驚訝了，竟然還有人要繳340萬」、「這個年薪有破千萬才有辦法到這個數字欸，好奇什麼職業」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
114年綜所稅查詢「用手機最快」！步驟教學一次看：不用1分鐘
而想要查詢114年綜所稅的民眾，使用手機絕對是最快的方法，首先先到財政部電子申報繳稅服務網之後，點選「手機報稅」，接著點選第一個「行動電話認證」，輸入身分證字號、選填電信業者、手機門號以及健保卡卡號，記得這邊要開啟自己電信的網路，不能連接Wi-Fi哦！
不少小資族也在第一時間查完之後在社群「Threads」討論：「沒查不知道今年要繳那麼多税，真的是快哭了」、「真的好慘，社畜還要繳稅2萬5......5月要吃泡麵了」、「哭出來，去年因為獎金領比較多，全部都變收入，今年完全沒獎金，繳稅要繳月薪一半，看到數字傻眼」、「要繳7萬多路過，政府一年一度搶錢大會」、「每年到繳稅那個月都比較拮据也是真的哈哈哈哈哈」。
也有人曬出天價340幾萬的扣繳單表示：「真的要吃泡麵了！」但也有不少網友驚呆：「要繳到340萬年收入到底多少啊？」、「什麼工作竟然要繳到340萬，太離譜了！」、「超誇張第一次看到有人繳340萬欸，是做什麼職業啊？」、「之前聽過朋友姊姊繳50萬已經很驚訝了，竟然還有人要繳340萬」、「這個年薪有破千萬才有辦法到這個數字欸，好奇什麼職業」。