我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鬼怪》在2016年播出以來，每到冬天都有一批劇迷重新複習回顧。（圖／tvN）

2016年播出的經典韓劇《鬼怪》，至今仍是許多觀眾心中的經典之作，如今迎來開播10週年，原班主演群孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜再度合體拍攝特別綜藝，日前也已經順利完成了為時兩天一夜的錄製，消息曝光後立刻掀起粉絲熱議，讓大批劇迷期待到不行，直呼：「青春回來了」。根據韓媒報導，主演孔劉、李棟旭、金高銀、劉寅娜，已於本月24日、25日前往韓國江陵，進行為期2天1夜的旅行綜藝拍攝，4位久違同框，讓外界對節目播出充滿期待。tvN為了紀念《鬼怪》10週年而展開的特別企劃，同時也適逢tvN開台20週年，預計將於今年上半年播出。節目將以旅行形式進行，讓主演們在輕鬆氛圍中重溫當年拍攝點滴，分享多年後再次相聚的心情。據悉，四位主演將在節目中回顧劇中經典場面與人氣台詞，也會暢談《鬼怪》播出後對各自人生與演藝事業帶來的改變。對於喜愛《鬼怪》的觀眾而言別具意義，也勢必勾起滿滿回憶。《鬼怪》自2016年播出後，以細膩劇情、唯美畫面與高人氣OST掀起追劇熱潮，更創下有線電視劇收視率突破20%的亮眼紀錄，至今仍被視為韓劇代表作之一。10週年特輯綜藝即將登場，也讓粉絲們都期待不已。