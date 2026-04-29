台北遠東香格里拉飯店宣告，5月1日中午12時起至5月31日推出「線上旅展」，嚴選15項超人氣品項。餐飲方面，詢問度高的「遠東Café」自助下午茶最低約7折，針對多人聚餐祭出「30客組」另加贈1客。另住宿券更下殺至27折，包含「尊榮客房」、「豪華客房」及「豪華閣」。5月1日起將於台北遠東香格里拉飯店官網線上旅展專頁開賣。
台北遠東香格里拉飯店的此次旅展，針對詢問度極高的遠東Café推出「平日自助午餐或晚餐三十客組」另加贈一客，原價6萬698元，優惠價4萬2900元，每客僅1384元，享71折。一般家庭推薦入手「週一至週五午餐或晚餐十客組」，原價1萬9580元，優惠價1萬4300元，約享73折；折扣最優則是遠東「Café《週六至週日自助下午茶》十客組」，原價1萬4080元、特價9880元，直接下殺約7折，每人988元吃到下午茶吃到飽。
住宿券下殺27折 雙人每晚6600元
住宿券方面，推出「尊榮客房平日週日到週四住宿一晚不含早餐」，原價2萬4255元，優惠價6600元，約享27折。即便選擇含兩客早餐方案，原價2萬6213元，優惠價7500元，享29折。
追求極致尊寵可選「豪華閣豪華客房平日週日到週四住宿一晚」，含豪華閣禮遇包含早餐、下午茶及晚間雞尾酒小點，原價2萬6334元，優惠價9700元，享37折。
雄獅旅遊也有2026線上旅展 每週一早上11點開搶99元盲盒
雄獅旅遊也宣告2026線上旅展即日起盛大開跑！今年祭出史上最狂優惠與互動玩法，如活動期間每週一早上11點準時開搶99元盲盒，有機會以銅板價帶走澎湖雙人來回機票、香港3天2夜自由行或淡水蘊泉庄住宿；週二至週五天天推出限量搶購，雄獅旅遊APP更推出「蒐集世界景點」活動，天天打卡送旅遊金、累積再抽萬元大獎，每日還有專屬主題日折扣。
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住宿券方面，推出「尊榮客房平日週日到週四住宿一晚不含早餐」，原價2萬4255元，優惠價6600元，約享27折。即便選擇含兩客早餐方案，原價2萬6213元，優惠價7500元，享29折。
追求極致尊寵可選「豪華閣豪華客房平日週日到週四住宿一晚」，含豪華閣禮遇包含早餐、下午茶及晚間雞尾酒小點，原價2萬6334元，優惠價9700元，享37折。
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