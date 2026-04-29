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台股頻創新高，甚至一度衝破4萬點，日均量幾乎破兆元，今（29）日在立法院財政委員會，國民黨立委賴士葆質詢即便今（115）年前3月穩定物價減徵關稅、貨物稅至今約百億元，估計證交稅有望「超徵」5千億元，今年稅收又會超徵，建議「還稅於民」普發現金制度化。對此，財政部長莊翠雲表示，沒有所謂「還稅於民」，稅都是依法課徵，若稅收實徵金額超過預算數，在預算法、公債法及財政紀律法都有相關規定，國家財政韌性非常重要，第一要減少舉債。賴士葆表示，現在台股日均量幾乎都破兆元，今年證交稅預算2500億元，是以日均量4288億元估算，估算證交稅至少3倍以上，達到7500億元，今年證交稅至少多5千億元。雖然為穩定物價，關稅及貨物稅減徵，但每月約減少30多億，前3月減徵也只有百億元，證交稅卻可增加5千億元。賴士葆認為，今年稅收又會超徵，你們也不知股市會這麼熱，現在又有立委提「還稅於民」制度化，他也建議，乾脆「還稅於民」制度化。對此，財政部長莊翠雲回應，「沒有所謂還稅於民，稅都是依法課徵」，若稅收實徵淨額超過預算數，在預算法、公債法、財政紀律法中都有規定，而且今年預算歲課收入還沒審定。賴士葆則表示，「你講這像放錄音帶，行政院院長決定要發就發，不為難你，你不敢做決定」，但財政部應認真思考制度化，一方面可督促你們預算估算準一點，若突然稅收大爆發，就還稅於民。賴士葆還提到，現在平均工資4萬8千元，6成以上領不到，稅收超徵重新分配一下，給沒投資股市或投資不對的人一點，普發現金1萬元也不多。莊翠雲則表示，政府對需照顧的民眾不遺餘力，而「普發現金」並沒區分需照顧或高資產所得，照顧及補貼需要的民眾，可透過預算提供。民進黨立委吳秉叡質詢台股成交量若維持9千億元上下，財政部歲課收入編列不要太保守，是否考慮將證交稅預算數提高1倍，莊翠雲表示，這部分會再仔細估算，財委會進行審議歲課收入時，可以討論，再看怎麼做調整。