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▲潘慧如因揭發虐狗案，有網友指她是假救援真竊盜，她不忍了提告。（圖／翻攝自潘慧如臉書）

藝人潘慧如長期投身動物保護，近日因揭發「森林狗園虐狗事件」深陷輿論風暴。沒想到原本的正義之舉，竟引來有網友指控她是「假救援真竊盜」、「騙狗募款500萬」。面對人身攻擊，潘慧如不再隱忍，昨（28）日委請律師發出嚴正聲明，強調相關指控全屬虛構，已正式提告，絕不寬貸。根據潘慧如委託律師事務所發出的聲明書指出，臉書帳號「徐婕姐」自今年3月起，多次發布惡意言論，指稱潘慧如「拿別人的犬隻在募款」、「不法手段竊取100多隻狗」，甚至指控其「用詐騙把狗騙出去……募500萬」。聲明中表示，這些針對性的言論完全是「惡意捏造」，已嚴重貶損潘慧如的名譽，涉嫌犯下刑法加重誹謗罪及民法侵權行為。潘慧如在臉書上公開心聲，坦言這幾個月來迎接她的並非理性討論，而是惡意扭曲。她表示，之所以先前選擇低調，不是因為畏懼，而是「因為我們的手正忙著救命，沒時間與惡意纏鬥。」但面對造謠者刻意帶風向、試圖模糊虐狗焦點，潘慧如決定站出來捍衛清白：「真正不可原諒的，從來不是揭發問題的人，而是那些虐待動物、將痛苦轉化為生意的人。」她強調，真正愛狗的人不會把生命當工具，更不可能拿毛孩的痛苦中飽私囊。在昨日發出的律師函中，律師團除了澄清不實指控，更對社會大眾發出嚴正警告：任何轉述、轉發或以其他方式散布前揭不實言論者，都將構成侵權行為之共犯。 律師團強調已全面蒐證，將正式向司法機關提起民、刑事訴訟，「請各界自重，勿以身試法」。