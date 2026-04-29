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▲警消人員與救護人員到場，協助滅火及救護後，駕駛陳男已明顯無生命跡象。(圖／記者郭凱杰翻攝)

▲前鎮分局前鎮街派出所獲報新生路高架橋發生交通事故，員警馳赴現場管制疏導，防止二次事故發生。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄前鎮區新生路高架橋今（29）日清晨5時左右發生火燒車事故！一輛大貨車疑似碰撞匝道口水泥護欄而翻覆，整台車隨即起火，車體燒到焦黑僅剩骨架，消防隊員獲報後立即趕往現場搶救，發現受困的24歲陳姓駕駛被尋獲，當場身亡，遺體呈現焦黑，檢警將持續調查釐清案情。警方表示，24歲的陳姓大貨車駕駛今日清晨於新生路高架橋北上往第二貨櫃中心匝道口，疑似碰撞匝道口水泥護欄而翻覆，導致車輛起火燃燒，119消防人員與救護人員到場，協助滅火及救護後，駕駛陳男已明顯無生命跡象。據了解，陳男為物流中心委外大貨車駕駛，昨天晚間送貨到新竹，返回高雄公司停車場途中發生事故，至於陳男是否因身體不適而導致自撞水泥護欄，警方鑑識人員到場蒐證，後續將依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因，至於詳細肇事責任，仍待交通大隊進一步分析研判。前鎮分局前鎮街派出所獲報新生路高架橋發生交通事故，員警馳赴現場管制疏導，防止二次事故發生。前鎮分局呼籲駕駛人，行車上路應隨時注意車前狀況，並保持高度警覺，以應突發狀況，確保自身及他人安全。