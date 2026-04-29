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國內預拌混凝土也受到油價波動、缺料等影響，醞釀漲價？台灣區預拌混凝土工業同業公會表示，目前尚未確定漲價，雖然受到人力、車輛等成本壓力大，但今年需求量較少，作為下游產業只能被動反映，還需要觀察政府政策走向，如電價是否調漲等。隨著中東局勢引起油價高漲，相關原料缺料，讓不少產業都面臨成本高漲壓力。台灣區預拌混凝土工業同業公會表示，目前成本壓力最大的部分，主要在於人力與車輛問題。另外，如果國際政策導致整體物價普遍上漲，讓沙石、水泥等原物料也會隨之調整，作為下游產業只能被動反映成本，並無法主動調漲。公會也說，今年公共工程與建築案量等減少，因此預拌混凝土的需求量不如以往，所以未來是否漲價還很難說。目前仍須視政府政策，包含電費等是否調整，來評估後續調整可能。一旦政府定案後，若相關關聯產業紛紛調漲，為生存也不得不跟進，反之，同業與上游都沒有變動，自然也就沒有調整的空間。公會強調，由於預拌混凝土產業較為特殊，受限於運輸距離，每家廠房購入沙石、原物料的成本與規模都不盡相同，因此要精確評估統一的成本其實相當困難。