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▲黃偉哲與日本平戶市新任市長松尾有嗣(前排中)及其代表團合影。（圖／南市府提供）

▲黃偉哲與各地鄭氏宗親會合影。（圖／南市府提供）

「明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典」今（29）日上午於台南市延平郡王祠隆重舉行。市長黃偉哲表示，鄭成功不僅是開台歷史的重要象徵，更奠定台灣發展的重要基礎，帶領台灣進入國際大航海時代，對台灣歷史發展影響深遠。他特別提到，鄭成功母親來自日本平戶，藉由舉辦中樞祭典，向開台先賢表達最高敬意，也期盼延續歷史精神，深化台南與日本、金門及各地的情誼與交流。今天的明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典由內政部常務次長吳堂安擔任主祭官，台南市長黃偉哲與金門縣長陳福海為陪祭官，並邀集鄭成功故鄉日本平戶市親善訪問團、世界鄭氏宗親總會、全國各地宗親會、奉祀鄭成功的廟宇代表及鄭成功後裔共同與祭，場面莊嚴隆重。日本平戶市新任市長松尾有嗣上任後首次率團來台參與祭典，松尾有嗣表示，能在鄭成功來台365週年之際受邀出席深感榮幸，他感謝台南市政府及各界長期維繫交流情誼，並表示未來將致力推動平戶與台南及台灣各地更深化的交流合作，延續因鄭成功所牽起的歷史緣分。擔任主祭的內政部常務次長吳堂安表示，鄭成功在三百多年前以堅定意志與膽識，終結荷蘭統治並帶領先民拓墾台灣，為台灣奠定自主與繁榮的基礎。他指出，鄭成功不僅是歷史人物，更象徵台灣面對挑戰時堅韌不拔的精神；透過中樞祭典，不僅追思先人，也凝聚族群情感，共同守護台灣這片土地，延續多元共榮的價值。台南市政府表示，鄭成功於17世紀登陸台南，開啟台灣歷史新頁，並使台灣重返國際貿易與文化交流體系。台南至今仍保存豐富的鄭成功歷史文化資產，包含地名、廟宇及民間信仰等，為重要文化資產與城市記憶。透過每年舉辦中樞祭典，不僅彰顯對歷史的尊重，也持續深化與日本平戶市、金門縣及各地的文化交流，讓歷史精神在當代延續發光。