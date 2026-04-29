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▲IG員工開設裁員倒數日記，短短6則影片，追蹤人數已突破3.3萬人，第一則影片的觀看數達到142萬人。（圖／翻攝自Evan IG@evanintothewild）

社群平台Instagram（IG）母公司Meta（Meta Platforms, Inc.）傳出將於5月20日裁撤約20%員工，在名單正式公佈前，所有員工仍處於不知明天還在不在這家公司的狀態。對此，一名IG員工Evan在IG開啟了「裁員倒數日記」，記錄這段焦慮日常，沒想到意外爆紅，短短6則影片，追蹤人數已突破3.3萬人，第一則影片的觀看數達到142萬人。創業型網紅「雪倫」看完深有感觸，她認為，該名員工並沒有等著被宣布走向，而是在動盪的環境中，當一個有選擇的人。根據《Reuters》報導，Meta準備裁減20%的員工，作為子公司IG員工，Evan在影片中以「倒數第XX天」為題，每日拍下公司總部、會議室以及自己照常辦公的模樣。即便公司已宣布裁員名單將於5月20日揭曉，但在那之前，事情一樣多、步調一樣快，Evan說，這種感覺有說不上來的複雜。雪倫觀察到，Evan並沒有坐著等待被宣布，他在倒數的同時已經開始經營自媒體，替自己準備下一條路。雪倫認為，這樣的心態比裁員本身更值得被看見：「很多人是等事情發生才反應，但他是在不確定裡面，就先替自己多做一個選擇。」今年快50歲的雪倫，一路走過撥接數據機到AI盛行的時代。她表示，以前環境單純，只要好好做就能往上走，但現在穩定已成了最難保證的事。「以前會覺得變化很快，有時候會累，但現在反而比較平靜。」雪倫表示，只要願意學、願意試，即便身處不熟悉的環境也是在往前。她引用一個她很喜歡的觀點：「人身上有一個地方越用越不容易退化，就是頭腦。」 因此她不再害怕改變，因為只要大腦還在動，可能性就不會消失。這系列倒數影片在網路引發巨大迴響，第一支影片播放量甚至達142萬次。雪倫分析，這個時代雖然充滿不確定性，但也比以前多了更多可能性，關鍵在於主動權在誰那裡，雪倫表示：「不管外面怎麼變，至少讓自己保有一件事：你是一個有選擇的人，而不是只能被選擇的人。」