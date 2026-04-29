我是廣告 請繼續往下閱讀

滯納金： 5 月 4 日起開始加收，每 3 天加徵 1%，最高加收 10%。

逾期開罰： 若欠稅車輛在逾期後行駛公共道路（或停放路邊）經查獲，除補稅外，還會依《使用牌照稅法》處以 應納稅額 1 倍以下 的罰鍰。

強制執行： 逾期 30 天仍未繳納，將直接移送法院強制執行。

超商補印： 到四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）使用多媒體資訊機（如 ibon、FamiPort），輸入「車牌號碼＋身分證字號/統編」，即可列印小白單直接在櫃台繳納（限 3 萬元以下）。

線上即時查繳： 登入「地方稅網路申報作業網站」，使用健保卡或自然人憑證查得稅額後，可直接選用信用卡或轉帳完稅。

支付管道 優惠看點懶人包 行動支付回饋 悠遊付、街口支付 綁定指定帳戶，最高回饋 1%~3% 等值點數（限量）。 信用卡分期 台新、一銀、兆豐 等銀行提供最高 12 期 0 利率，適合大額稅款車主。 Line Pay 繳費 使用 iPASS MONEY 繳費符合條件可領取紅包，最高抽 500 點。 免手續費 絕大多數銀行透過行動銀行 APP 掃碼繳納，均享 免手續費 優惠。

各位車主注意，省錢最後衝刺！115 年使用牌照稅繳納期限將於明 （4/30） 正式截止。財政部緊急提醒，若逾期未繳，每逾 3 日將被加徵 1% 滯納金，最高可罰到 10%；若欠稅車輛於滯納期滿後繼續上路被查獲，更將面臨最高 1 倍 的應納稅額罰鍰。為了不讓稅金變罰金，《NOWNEWS》迅速整理出稅單補印與最新刷卡優惠，教你一秒補單再賺回饋。牌照稅若未能在 4 月 30 日前完稅，代價不只是滯納金。根據法規：若您尚未收到稅單或已經遺失，可利用以下方式快速補繳：5 月報稅季將至，善用金融工具可減輕不少負擔：繳完牌照稅後，明天深夜就是綜合所得稅申報的開始。財政部提醒，今年 5 月 1 日勞動節為國定假日，各地稽徵機關不提供臨櫃服務，但民眾可於 5/1 凌晨 0 時起，使用手機或電腦進行網路報稅。建議及早完成牌照稅與所得稅申報，避開月底系統擁塞風險。