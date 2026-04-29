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▲天心（右）與老公金英敏（左）感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自天心IG）

天心問韓籍帥尪「你是gay嗎？」真相大白她變臉

▲天心（如圖）愛情事業兩得意。（圖／威視電影提供）

50歲女星天心與韓籍攝影師金英敏結婚近10年，先前登上節目分享夫妻倆交往前的互動，女方一度以為男方是同志，直球詢問：「Are you gay？」怎料男方聽成「Are you ok？」於是點頭承認，使得天心將他視為「姐妹」，一直到2人到寺廟求籤，金英敏1句曖昧回覆，才化解天心對自己的誤會，隨後雙方直球告白，天心暗自想「這個人好有意思」，交往1個月後便和對方問「你要不要娶我？」霸氣求婚讓金英敏嚇傻。天心的老公職業是一名攝影師，一開始她從對方舉動上判斷誤會他是同志，直球詢問：「Are you gay？」怎料男方聽成「Are you ok？」於是點頭承認，因此介紹同志朋友給男方認識。隔天，天心與金英敏赴寺廟解籤，女方再詢問「你有沒有伴侶」，而對方則回應「You」，天心驚訝說「你不是同志嗎？」對方澄清完之後，這才解開誤會，2人因此對彼此留下深刻印象。跟金英敏正式交往了1個月後，天心主動問了對方：「你要不要娶我？」因為誤會開啟的戀情，也就這樣維持了10年的婚姻，不過其實天心在結婚前，其實是一個不婚主義者，「但因為覺得這個男生太好了，所以想要綁住他。」天心不諱言，金英敏是對的人，而男方愛上她的原因則是「覺得鏡頭上的這個女生好溫柔」，並直覺這個人就是老婆。如今2人結婚邁入第10年，男方用一招「委屈巴巴」把天心吃得死死的，幾乎不吵架，感情依舊甜蜜如初。