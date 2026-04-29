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▲范瑋琪（左1）當天表演時，動作明顯跟不上其他人。（圖／YouTube＠芒果TV音樂）

▲A-Lin（如圖）昨日受訪時透露，范瑋琪確實私下曾找她求助請益。（圖／記者吳翊緁攝影）

女星范瑋琪（范范）近日登上中國競演節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），但表現不盡如人意，上週第二次公演更出現走音、舞蹈動作落拍的情況，卻還是成功晉級，引起觀眾不滿。對此，曾參加過《浪姐4》的前輩A-Lin昨（28）日透露，范范有私下向她求助請益，問她參加《浪姐》是不是真的很辛苦？A-Lin當時要她別太擔心，只要放鬆、努力去嘗試新目標就好。范瑋琪、曾沛慈、蕭薔等台灣女星今年一同登上《浪姐7》，演出掀起不少討論。像是范瑋琪上週公演時，和孫怡、江語晨、葉一茜組隊，演唱梁靜茹的〈親親〉，范瑋琪作為歌手卻音準失常，舞蹈動作也跟不上其他人，最後竟順利晉級，讓觀眾質疑賽制有問題，認為她比被淘汰的演員陶昕然更值得離開舞台。而A-Lin 3年前也曾參加過《浪姐4》，昨日受訪時被問到，本屆有沒有哪些歌手向她求助過？A-Lin透露，范瑋琪確實有先去向她請益，問她拍攝《浪姐》是不是很辛苦。A-Lin說她當時告訴范范：「確實滿辛苦的，但就抱持放鬆的心情，嘗試給自己目標拚拚看」，勸范瑋琪不要壓力太大。至於她對本屆選手的表現怎麼看？A-Lin直言，這次採無修音的直播舞台，大家壓力確實會比大，但這也正是節目魅力所在，像她看到曾沛慈表現很棒，也很願意幫助其他不會唱歌的隊友們，大家一起成長，就很感人。她自己經歷過《浪姐》洗禮，認為最珍貴的體驗就是能認識到其他姐姐，A-Lin也直呼很想念大家，期待再次相聚。A-Lin當年在《浪姐4》拿下第8名成績，冠軍則是Ella（陳嘉樺），A-Lin也回憶起當時拍攝的趣事，笑說自己曾摸黑在宿舍量體重，結果機器居然有語音功能，當場唸出她的體重128磅（約58公斤），讓她超級傻眼，笑說機器的聲音還吵醒其她在睡覺的人，她也跟Ella分享過此事，成了兩人難忘的搞笑回憶。