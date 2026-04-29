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▲要理解李雅楹、宣昶有、宣明智、李珍妮以及王廣德之間的關係，請從這張關係圖去對照。（圖／Gemini製作）

李雅楹從人氣主播到選美產業 轉型之路備受關注

▲李雅楹過去曾獲得人氣主播殊榮。（圖／翻攝自李雅楹臉書）

捲入名媛口水戰 與李珍妮官司纏身

▲李珍妮（前排左）與李雅楹（後排左3）在富商王廣德（前排中）的飯局中有爭吵。（圖／翻攝自李珍妮IG@lee_yihua_investment）

王廣德飯局關係成導火線 兒子還搶爸爸女友當老婆

▲李雅楹傳出與已婚富二代宣昶有緋聞，但2人都否認。（圖／翻攝自宣捷幹細胞生技官網）

宣家舊案再被挖出 牽出宣明智與李珍妮往事

▲宣明智（如圖）曾與李珍妮有過婚外情，李珍妮又與李雅楹有官司，李雅楹近日則被爆出與宣明智之子宣昶有有緋聞。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

前主播李雅楹近日因與宣捷幹細胞生技董事長宣昶有爆出私下聚會緋聞，再度成為話題人物。儘管她第一時間出面否認戀情，強調雙方僅是朋友關係，但仍難擋外界揣測，相關關鍵字迅速登上熱搜。隨著事件持續延燒，她的過往經歷、人際關係甚至過去官司糾紛也被一一翻出，更意外牽扯出她與緋聞男友宣昶有、宣父宣明智、「帝寶名媛」李珍妮以及富商王廣德等人錯綜復雜的關系。李雅楹外型亮麗，近日傳出跟宣明智之子宣昶有有緋聞，儘管2人都否認但仍引發熱烈關注，回顧李雅楹過往，她早年曾參加新聞媒體舉辦的主播選拔活動，並拿下「人氣王」頭銜，成功打開知名度。之後李雅楹轉戰購物頻道專家，累積主持與銷售經驗，逐步建立個人品牌，近年她則將重心轉向選美相關產業，活躍於不同領域，她的職涯轉換也成為外界討論焦點之一，從媒體人到商業活動參與者，多元發展讓她在圈內維持一定曝光度。在緋聞之前，李雅楹曾因一起名媛糾紛引發關注，她與友人王子苓指控「帝寶名媛」李珍妮在2023年一場由富商王廣德主辦的飯局中，對2人出言辱罵。據稱李珍妮當時以極具侮辱性的字眼「妳們都是雞（妓女）」攻擊她們，讓李雅楹與王子苓決定提告加重誹謗罪。該案歷經多次審理，官司糾紛持續近3年，並向李珍妮求償500萬。這起糾紛歷經多次審理，持續近3年仍未完全落幕，也讓李雅楹與李珍妮之間形成明顯對立關係。當時事件就曾引發外界對名媛圈生態的高度關注，如今隨著新緋聞曝光，這段恩怨也再次被翻出討論。事實上，整起名媛糾紛背後，外界普遍認為與富商王廣德的感情關係脫不了關係，據了解李珍妮過去曾與王廣德交往，2人關係一度相當密切，而該場引發爭議的飯局正是由王廣德出面邀約，也因此當李雅楹與王子苓出現在同一場合時，才導致李珍妮疑似因情緒失控，對李雅楹與王子苓出言攻擊。值得一提的是，富商王廣德的背景也不簡單，他不僅是榮福股份有限公司前任董事長，同時也是一名地產大亨，而他的感情故事一樣精彩。王廣德不僅曾與命理專家江柏樂現任妻子有過長達10年的爺孫戀，被譽為「華爾街金童」的兒子王安亞甚至娶了爸爸其中一任女友蔡姓女子，並且與家裡斷絕往來。隨著李雅楹與宣昶有的關係被放大檢視，外界也開始回頭關注宣家過去的爭議，宣昶有的父親宣明智，曾於2013年捲入親子認領風波，當時李珍妮宣稱為他誕下一女，引發社會關注。雖然宣明智承認婚外情，但對親子關係提出質疑並進入法律程序，最終法院判定雙方並無血緣關係，事件才逐漸落幕。如今李雅楹與宣昶有傳出緋聞，而她過去又與李珍妮有法律糾紛，使兩條原本不相關的事件線重新交錯，讓不少網友直呼：「連續劇都沒有現實世界精彩！」面對外界不斷放大的戀情傳聞，李雅楹親自出面回應，語氣輕鬆表示兩人僅是關係良好的朋友，甚至以幽默方式形容彼此是「好胸弟」，直言：「他胸部大，我的胸部也很大！」並強調自己與宣昶有妻子關係也不錯，不可能介入他人婚姻，並表示自己不會挑已婚人士：「當然要挑他身邊單身朋友。」