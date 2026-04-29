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▲煙波國際觀光集團宣告推出全新早午餐企劃，於各區飯店分館分別推出5至6道在地限定料理，圖為宜蘭區限定菜色。（圖／煙波國際觀光集團提供）

還推出「蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」 享加價購單份129元、兩份199元

▲煙波集團也提到，包含早午餐、晚餐都推出可加購「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」優惠價，單份129元、兩份199元，等於單份最低僅99元。（圖／煙波集團提供）

台南遠東香格里拉推「火鶴花」主題系列活動

▲台南遠東香格里拉於母親節期間推出「在地綻放」火鶴花藝展，選用台南在地栽培火鶴花，打造兼具美學與永續理念的迎賓空間。（圖／台南遠東香格里拉提供）

煙波國際觀光集團宣告，即日起推出全新早午餐企劃，匯聚花蓮、新竹、台南、宜蘭四大區域食材與料理文化，於各區分別推出5至6道在地限定料理。其中以宜蘭館「宜起綠遊趣」住房專案為例，雙人房含早餐最低每晚3280元起，等於最低單人住宿一晚含早餐僅1640元起；新竹湖濱館則有雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童1位，官網優惠價每晚3899元起。早午餐、晚餐都還可加購「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，最低單份99元。煙波集團表示， 各區域的館別的早午餐都將有最新的當地限定料理，像是花蓮區飯店，以山海部落風味為主軸，菜色包含融合飛魚與多穀慢煨的「樹豆勇士飯」、呈現芋泥與紅藜交織的口感層次的「路蕎紅藜紫芋沙拉」，還有「飛魚乾路蕎龍鬚菜」、「香烤鬼頭刀酸甜漬」等。新竹區則以客家飲食為底蘊，菜色有「苦茶薑味麻香爆卵雞飯」、「明日葉凍蔬果沙拉佐堅果甜柿」、「桔香月見蕨菜沙拉」等。台南區延續府城飲食文化，有「山柚香韻沙拉」、「東山咖啡油醋烤根菜」、「府城漁光飯」、「柴韻茄香魚皮煮」、「吻仔魚檳榔花」等。煙波集團更提到，此次同步推出於全台分館皆可享用的代表性料理，像是「起士五彩能量豆沙拉」，是以多種豆類搭配費達起士與香草，而全台亦同步供應清蒸時蔬，依各館嚴選當季蔬菜入菜。並同步於即日起至6月30日早午餐、晚餐，推出可加購「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」優惠價，單份129元、兩份199元，等於單份僅99元。另外台南遠東香格里拉飯店則是以台南在地「火鶴花」為主題，於母親節檔期推出期間限定活動。包含由農業部農糧署指導的花展，是由台南遠東香格里拉飯店與台灣火鶴花產業發展協會共同主辦，自即日起至5月25日於飯店大廳展出。花藝設計由廖文豪老師操刀，以「在地綻放」為主題，選用台南在地栽培的火鶴花，透過其鮮明色彩與優雅姿態，象徵愛與祝福，呈現融合在地產業與設計美學的花藝空間。飯店更將於5月10日推出「火鶴花藝體驗課程」，由專業花藝設計師帶領，讓賓客親手完成專屬花藝作品，為母親節留下別具意義的紀念。活動採預約制，席次有限。