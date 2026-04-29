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台鐵最大金雞母「台北車站」商場ROT案，日前招商結果提早洩漏由「新光三越」拿下至少15年經營權，目前陷入延長賽。目前經營者、評選次優申請人，微風廣場質疑評審機制存在瑕疵，預計將提行政訴訟。台鐵目前尚未收到異議聲明，若收到將在30日內回覆；若無答覆業者可依程序提行政訴願、行政訴訟。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，預計至少可創造年營收50億元，因此在各家幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風廣場、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手。台鐵28日正式公告新光三越為最優申請人，同時評定次優申請人為微風廣場。不過，上周卻出現結果提前曝光，加上評審委員中有人所屬公司曾承辦泛新光集團旗下新光人壽的重要業務，引發未確實落實利益迴避機制的疑慮。微風集團昨（28）日發聲明稿提出異議，並且確定針對台鐵提起行政訴訟。根據促參規定，廠商如有異議，應在綜合評審結果公告的次日（4月29日）起30天內提出。台鐵上午表示目前尚未收到微風所提異議，若有收到將依照規定處理，如行政上是否有瑕疵，或是其他需要利益迴避等問題需要檢討。若會影響評選公平性，台鐵也會有相應作法。台鐵必須在30日內給出異議的答覆，若沒有答覆，廠商可以向財政部促參專責委員會提出行政訴願。若對裁判結果仍不滿，可以再提行政訴訟。