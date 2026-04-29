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▲麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》，不僅包裝都變為鋼彈元素，購買任一套餐，加價199元就能獲得鋼彈公仔。（圖／記者朱永強攝）

麥當勞鋼彈有夠夯 粉絲一早瘋買6份套餐

▲葉先生一早8點30分就到場排隊，一人買了6份套餐，帶走6隻鋼彈模型公仔。（圖／記者朱永強攝）

麥當勞鋼彈公仔質感驚人 馬克杯5/6開賣

▲麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》公仔，「元祖鋼彈」透過色調變化呈現不同風格。（圖／記者朱永強攝）

▲麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》，將台北昆明門市打造為鋼彈主題旗艦餐廳。（圖／記者朱永強攝）

▲麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》，門市展示鋼彈。（圖／記者朱永強攝）

麥當勞與日本動漫 IP《機動戰士鋼彈》展開聯名，今（29）日正式開賣，活動首日一早，麥當勞台北昆明鋼彈主題旗艦餐廳「，只為了將模型帶回家，並表示5月6日馬克杯開賣後還要再來一趟，《NOWNEWS》也透過本文整理「麥當勞聯名」買法、模型開箱。本次台灣麥當勞聯名《機動戰士鋼彈》活動，粉絲只要購買任一套餐，加價199元就能拿到1個可自選的「RX-78-2 Gundam公仔」；若是購買限定的每套餐限購1隻，每人單筆消費限購6個。《NOWNEWS》記者今直擊門市，上午10點30分開賣的麥當勞鋼彈聯名，頭香葉先生8點30分就到場，他分享自己從小就接觸鋼彈系列，也是手遊忠實玩家，葉先生今天共在門市購買6份套餐，帶走6隻鋼彈公仔，他笑著說，餐點自己一定吃不完，只能帶回去給家人一起分享，鋼彈公仔則是要自己永久收藏，實際開箱麥當勞鋼彈公仔，，讓有「元祖鋼彈」之稱的 RX-78-2 鋼彈變得更加霸氣、狂野；，視覺上機體的線條更加明顯，給人沉穩冷靜的感覺。此外，麥當勞鋼彈聯名還會推出「鋼彈雙機體馬克杯組」，內含白色、黑色兩個杯子，5月6日起，